Kiongozi wa Mapinduzi Atoa Ujumbe kwa Wairan Kuhusu Makubaliano kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA-, yafuatayo ni tafsiri ya ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu uliotolewa kwa wananchi wa Iran kuhusu hati ya makubaliano (Memorandum of Understanding) iliyotiwa saini kati ya Marais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Enyi wananchi wa Iran, wenye wivu kwa dini na waaminifu,

Kama mlivyofahamu, hati ya makubaliano imewekwa saini kati ya Marais wa Iran na Marekani. Katika safari ya kufikia hatua hii, viongozi husika walifanya juhudi kubwa kwa nia njema na kwa kutanguliza maslahi ya taifa, ingawa Rais wa Marekani alitumia aina mbalimbali za shinikizo kutokana na kushindwa kwake kufanikisha jambo hili kwa njia nyingine.

Kwa hakika, nilikuwa na mtazamo tofauti kuhusu suala hili. Hata hivyo, nilitoa ruhusa ya kuendelea nalo kwa kuzingatia ahadi aliyoweka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, akiwa Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, kwa niaba yake binafsi na wanachama wengine wote wa baraza hilo, kwamba atalinda haki za wananchi wa Iran na Kambi ya Muqawama (Mapambano ya Kiislamu).

Aidha, alitangaza wazi kuwa anachukua jukumu kamili, kama alivyoeleza mwenyewe, kwamba hawatakubali kuyasalimisha matakwa ya Marekani endapo upande huo utajaribu kulazimisha masharti ya kibabe au kudai zaidi ya makubaliano yaliyofikiwa.

Kuanzia wakati huu, sisi – yaani ninyi wananchi mashujaa na mimi, mtumishi wenu mdogo – tutasubiri kuona masharti hayo yakitekelezwa. Hata hivyo, ni jambo lililo wazi kwamba mazungumzo ya moja kwa moja yatakayofanyika siku zijazo hayatawahi kumaanisha kujisalimisha kwa maoni au matakwa ya adui.

Tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba dua za Bwana wetu, Imam wa Zama (Mwenyezi Mungu aharakishe kudhihiri kwake), ziwe pamoja na wananchi wa Iran na ziwajaalie ushindi na mafanikio katika nyanja zote.

Wassalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Sayyid Mujtaba al-Husseini Khamenei

18 Juni 2026