Chuo cha Kiislamu cha Wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s) Chafanya Majlisi ya Maombolezo ya Muharram - Dar es Salaam

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Chuo cha Kiislamu cha Wafuasi wa Ahlul-Bayt (a.s.) jijini Dar es Salaam, Tanzania, kimeandaa majlisi ya maombolezo ya mwezi mtukufu wa Muharram kwa lengo la kuenzi kumbukumbu ya Imam Husayn ibn Ali na mashahidi wa Karbala.

Majlisi hiyo ilihudhuriwa na wanafunzi, walimu na waumini mbalimbali, huku muhadhara mkuu ukitolewa na Dkt. Reihan Yasin, ambaye alieleza nafasi ya Muharram katika kuimarisha imani, maadili na mshikamano wa Kiislamu.

Katika muhadhara wake, Dkt. Reihan Yasin alisisitiza kuwa mapinduzi ya Karbala ni shule ya milele inayofundisha kusimama imara mbele ya dhulma, kutetea haki na kujitoa kwa ajili ya kulinda dini na utu wa mwanadamu. Alibainisha kuwa kuhuisha majlisi za Muharram ni njia ya kuhifadhi historia sahihi ya Karbala na kuendeleza ujumbe wa Imam Husayn ibn Ali kwa vizazi vijavyo.

Washiriki wa majlisi walihimizwa kuyafanya mafunzo ya Ashura kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku kwa kuishi kwa uadilifu, subira na kujitolea katika kuitumikia jamii, sambamba na kuendeleza mapenzi na utii kwa Ahlul-Bayt (a.s.).