Timu ya Taifa ya Wanawake ya Karate ya Iran Yatwaa Dhahabu ya Asia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Timu ya taifa ya wanawake ya karate ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeandika historia kwa kutwaa medali ya dhahabu katika Mashindano ya Karate ya Asia baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Japan katika mchezo wa fainali.

Katika safari yao kuelekea ubingwa huo, wawakilishi wa Iran waliwashinda wapinzani kutoka Taiwan, Uzbekistan na Vietnam kabla ya kuikabili Japan katika fainali, ambako walionyesha kiwango cha juu cha ushindani na kufanikiwa kutwaa taji la mabingwa wa Asia.

Ushindi huo umepongezwa kama mafanikio makubwa kwa mchezo wa karate nchini Iran na unaakisi maendeleo ya wanamichezo wanawake wa Iran katika mashindano ya kimataifa, huku ukiongeza idadi ya mafanikio ya taifa hilo katika michezo ya bara la Asia.