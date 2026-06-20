Uingereza imezita matamshi ya waziri wa Kizayuni kuwa ya kuchukiza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Kituo cha Habari cha Palestina, Cooper aliandika kwenye akaunti yake binafsi: «Kuchoma moto Lebanon nzima ni tamko la kutisha na la kuchukiza kutoka kwa waziri wa (utawala wa) Israel ambaye kwa haki amewekewa vikwazo na serikali ya Uingereza.»

Inafaa kumbuka kwamba baada ya kuuawa kwa wanajeshi wanne wa Kizayuni katika operesheni ya Hezbollah na pia shinikizo kwa Tel Aviv la kusimamisha mashambulizi nchini Lebanon, Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala huo, Smotrich, Waziri wa Fedha, na maafisa kadhaa wa Kizayuni walidai uharibifu kamili wa Lebanon na kuchoma moto nchi hiyo.

Ben-Gvir hapo awali alishambulia wanaharakati wa «Melon ya Uvumilivu wa Kimataifa» ya kuvunja kizuizi cha Gaza, aliwatukana na hata kutoa amri ya kuwashambulia, jambo ambalo lilimweka kwenye orodha nyeusi ya vikwazo vya baadhi ya nchi za Ulaya.