Baghaei: Ushirikiano wa Iran na Wakala wa Nishati ya Atomiki Utaendelea kwa Mujibu wa Mfumo Uliopo

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghaei, amesisitiza kuwa uhusiano na ushirikiano wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na International Atomic Energy Agency utaendelea kufuata mkondo uliopo sasa, sambamba na sheria na maamuzi yaliyotolewa na taasisi husika za nchi hiyo.



Akizungumza na Shirika la Habari la IRNA, Baghaei alisema kuwa sera ya Iran kuhusu Wakala wa Kimataifa wa Nishati ya Atomiki inatekelezwa kwa mujibu wa maamuzi ya Bunge la Iran na pia maelekezo ya Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, ambalo ndilo lenye mamlaka ya juu katika masuala ya usalama wa taifa.



Kauli hiyo ilitolewa kujibu madai yaliyotolewa Jumatatu na Makamu wa Rais wa Marekani, JD Vance, ambaye alidai kuwa Tehran imekubali kuwaalika wakaguzi wa IAEA kuingia nchini humo.



Baghaei hakuthibitisha madai hayo moja kwa moja, bali alisisitiza kuwa ushirikiano wa Iran na IAEA utaendelea kwa mujibu wa mfumo uliopo na kwa kuzingatia maslahi ya taifa pamoja na maamuzi ya vyombo vya kisheria na kiusalama vya Jamhuri ya Kiislamu.



Kauli hiyo inakuja wakati masuala yanayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran na ukaguzi wa kimataifa yanaendelea kuwa miongoni mwa ajenda muhimu katika mahusiano kati ya Tehran na mataifa ya Magharibi.