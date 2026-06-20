Maandamano ya watu wa Albania dhidi ya mradi wa familia ya Trump yameingia siku ya ishirini

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, kwa siku ya ishirini mfululizo maelfu ya Waalbania wametoka mitaani kuonyesha hasira na pingamizi lao dhidi ya mradi wa burudani unaohusishwa na familia ya Trump.

Kulingana na ripoti hii, jana maelfu ya Waalbania walikusanyika katika mji mkuu Tirana na kupiga kelele za maneno «Albania haiuwi».

Walidai kujiuzulu kwa Waziri Mkuu wa nchi hiyo. Inasemekana kwamba kufuatia maandamano haya, kazi za ujenzi katika sehemu fulani zimesimamishwa.

Ni muhimu kutaja kwamba mpango huu unajumuisha ujenzi wa hoteli na vituo vya utalii katika kisiwa kisichokaliwa na watu cha «Sazan» pamoja na maeneo ya «Zafirnjok» na «Vjosa-Narta» kusini mwa Albania; maeneo ambayo baadhi yake yapo katika ukanda wa pwani na maeneo ya hifadhi.

Ivanka Trump na Jared Kushner walikuwa wametangaza hapo awali kwamba wanakusudia kujenga kisiwa cha faragha kwa ajili yao chenye ukubwa wa hekta 1400 katikati ya Bahari ya Mediterania.

Binti ya Trump alitangaza kwamba mradi huu mkubwa utafanywa kwa ushirikiano na wasanifu wa kimataifa.

Katika mradi huu, kisiwa cha Sazan ambacho hapo awali kilikuwa kituo cha kijeshi karibu na pwani ya Albania kitabadilishwa kuwa kisiwa cha faragha cha familia ya Trump, na kampuni ya uwekezaji ya Kushner ndiyo itakayotekeleza mradi huu.