Sheikh Naim Qassem: Israel itaondoka kabisa katika ardhi ya Lebanon, hakuna maelewano ya kusalimu amri

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Naibu Katibu Mkuu wa Harakati ya Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, ametoa kauli kali kuhusu mustakabali wa uhusiano kati ya Lebanon na Israel, akisisitiza kuwa Israel itaondolewa kabisa katika kila kipande cha ardhi ya Lebanon bila shaka yoyote.

Katika hotuba yake, Sheikh Qassem alieleza kuwa kile wanachokiona kama ushindi wa kweli ni kuondoka kwa Israel kutoka maeneo yote yanayokaliwa ndani ya Lebanon, akisema kuwa lengo hilo litafikiwa kwa njia moja au nyingine.

Ameongeza kuwa njama na mikakati yote inayolenga kuondoa au kudhoofisha Hezbollah imeshindwa na imeporomoka, akisisitiza kuwa harakati hiyo bado iko imara na inaendelea kusimama katika msimamo wake wa kisiasa na kiitikadi.

Aidha, Sheikh Qassem alisisitiza kuwa Hezbollah haiwezi kuingia katika aina yoyote ya makubaliano ya kusalimu amri, akieleza kuwa msimamo wao ni wa kupinga shinikizo lolote la nje linalolenga kubadili mwelekeo wao wa kisiasa na kijeshi.

Kauli hizi zimekuja katika kipindi cha mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo masuala ya usalama wa mpaka na uwepo wa kijeshi bado ni mada nyeti kati ya pande husika.