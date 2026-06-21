Baraza la Usalama lilionya kuhusu hatari ya jinai kubwa nchini Sudan

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu tovuti ya Umoja wa Mataifa, wanachama wa Baraza la Usalama katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, wakionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ripoti za kupelekwa kwa kiasi kikubwa vikosi vya kukabiliana kwa haraka kuzunguka mji wa Al-Obeid, walionya kuhusu uwezekano wa kuanza kwa shambulio la ardhini katika mji huo.

Wanachama wa Baraza la Usalama, wakielekeza kwenye hatari iliyokaribia ya "jinai kubwa" na mauaji ya halaiki, waliwataka vikosi vya kukabiliana kwa haraka kuacha mara moja mashambulizi yao dhidi ya Al-Obeid.

Katika taarifa hii, wanachama wa Baraza la Usalama pia walionyesha wasiwasi wao wa kina kuhusu kuendelea kwa vurugu nchini Sudan, hasa ripoti za kuongezeka kwa mapigano katika majimbo ya Kordofan, na kuongeza kwamba kuendelea kwa hali hii kunaweza kuzidisha mgogoro wa kibinadamu.

Baraza la Usalama liliwataka wahusika wote katika mzozo kusitisha mapigano mara moja na kuwalinda raia.

Wanachama wa Baraza pia walisisitiza kwamba pande zote lazima zizingatie majukumu yao chini ya sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na sheria za kibinadamu, na kutekeleza masharti yaliyokubaliwa katika "Azimio la Jeddah".

Wanachama wa Baraza la Usalama pia walionyesha wasiwasi kuhusu ripoti za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za vikosi vya kukabiliana kwa haraka dhidi ya mji wa Al-Obeid na kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani na wahusika katika maeneo mengine ya Sudan, na wakaitisha uchunguzi kuhusu kesi zote za ukiukwaji na kuwawajibisha wahalifu.

Baraza la Usalama lilisisitiza umuhimu wa kuhakikisha upatikanaji salama, wa haraka na bila vizuizi wa misaada ya kibinadamu, na likawataka wahusika wote kuhakikisha usalama wa raia wanaopita kwa mujibu wa sheria za kimataifa.

Wanachama wa Baraza pia waliitisha nchi zote wanachama wa Umoja wa Mataifa kujiepusha na uingiliaji wowote wa kigeni unaosababisha kuongezeka kwa mzozo na kutokuwa na utulivu nchini Sudan, na kuunga mkono juhudi za kufikia amani ya kudumu.

Wanachama pia walisisitiza umuhimu wa kutekeleza majukumu ya kimataifa na maazimio husika ya Baraza la Usalama, ikiwa ni pamoja na Azimio namba 2791 lililopitishwa mwaka 2025.

Mwishoni, Baraza la Usalama lilithibitisha tena kujitolea kwake kwa dhati kwa uhuru, madaraka, umoja na uadilifu wa eneo la Sudan na kutangaza upinzani wake dhidi ya kuundwa kwa vyombo vyovyote vya serikali sambamba katika maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya kukabiliana kwa haraka.