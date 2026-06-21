Meloni kwa Trump: Kuwa rafiki yako hakukusaidia umaarufu wangu

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Giorgia Meloni, Waziri Mkuu wa Italia, alijibu maneno ya dhihaka ya Rais wa Marekani dhidi yake na akasema kwamba urafiki na Donald Trump «hakika» haukuchangia umaarufu wake nchini Italia.

Baada ya Rais wa Marekani kuhoji umaarufu wake wa kisiasa, Meloni katika taarifa yake kwenye Instagram alisema kwamba «mashambulizi (ya maneno) ya mara kwa mara na yasiyo na sababu» ya Trump ni «yasiyo na maana.»

Waziri Mkuu wa Italia alisema: «Kuhusu umaarufu wangu, kuwa rafiki yako hakukusaidia, na haitegemei uhusiano wangu na wewe. Umaarufu wangu hauhusiani na wewe. Ninapendekeza uzingatie umaarufu wako mwenyewe.»

Kisha akaongeza kwamba Roma hufanya maamuzi yake kwa misingi ya maslahi ya kitaifa ya Italia.

Haya yanakuja baada ya Jumamosi Trump kusema kwamba Meloni, kwa kuzuia Marekani kutumia vituo vya anga vya Italia kwa uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya Iran, alisababisha «tatizo kubwa la vifaa.»

Katika siku za hivi karibuni, Trump, akimtukana Giorgia Meloni, Waziri Mkuu wa Italia, alisema: «Alinisihi nipige picha naye! Alitaka sana kupiga picha nami. Sikuwa tayari kabisa kufanya hivyo, lakini nilimuhurumia!»