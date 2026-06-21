Kwa Mujibu wa ABNA: Ujumbe wa Iran na Makamu wa Rais wa Marekani Wawasili Uswisi kwa Mazungumzo Muhimu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaojulikana kama "Minab 168" umewasili nchini Uswisi kwa ajili ya mazungumzo yanayohusiana na utekelezaji wa Makubaliano ya Islamabad, yaliyopatanishwa na Pakistan kwa lengo la kumaliza mzunguko wa mvutano uliochochewa na mashambulizi ambayo Iran imeyataja kuwa ya uchokozi kutoka Marekani na Israel.

Mara baada ya kuwasili nchini Uswisi, Spika wa Bunge la Iran alisisitiza kuwa taifa hilo litaendelea kuwa waaminifu kwa damu ya mashahidi waliouawa katika mashambulizi hayo, akiahidi kuendeleza msimamo wa Iran katika kutetea maslahi ya taifa na kuheshimu sadaka ya waliopoteza maisha.

Wakati huohuo, Makamu wa Rais wa Marekani, JD Vance, naye amewasili nchini Uswisi kushiriki katika mazungumzo hayo, hatua inayotazamwa kama sehemu ya juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano na kutafuta suluhu ya tofauti zilizojitokeza kati ya pande hizo mbili.

Mazungumzo hayo yanatarajiwa kufuatiliwa kwa karibu na jumuiya ya kimataifa kutokana na umuhimu wake katika mustakabali wa usalama na utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati.