Bendera ya “Ya Hussein” Yaibuka Juu Uwanjani Los Angeles Wakati wa Mechi ya Iran na Ubelgiji

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika tukio lililovutia hisia za wengi, uwanja wa Los Angeles uliokuwa mwenyeji wa mechi ya Kombe la Dunia kati ya Iran na Ubelgiji ulishuhudia picha ya kipekee ya kiimani wakati mashabiki walipoonekana kuinua juu bendera kubwa iliyoandikwa kauli ya kihistoria “Ya Hussain”.

Bendera hiyo ilionekana katika sehemu ya viti vya mashabiki (terraces), ikiwa imeshikiliwa kwa namna iliyoonekana wazi na kuvuta hisia za watazamaji ndani na nje ya uwanja. Tukio hilo lilileta taswira ya muunganiko kati ya michezo ya kimataifa na maonesho ya imani za kidini zinazobebwa na baadhi ya mashabiki.

Kauli ya “Ya Hussain” inahusishwa na kumbukumbu ya Imam Hussein (a.s.), mjukuu wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.), ambaye kifo chake katika tukio la Karbala kimekuwa alama ya haki, ujasiri na kujitolea katika historia ya Kiislamu. Kwa hiyo, kuonekana kwa bendera hiyo katika tukio la kimataifa la michezo kumepewa maana ya ishara ya imani na utambulisho wa kiroho kwa baadhi ya mashabiki.

Mechi hiyo yenye ushindani mkali kati ya Iran na Ubelgiji iliendelea kwa kasi na hatimaye kumalizika kwa sare ya bila kufungana (0–0), huku tukio la bendera hiyo likibaki kuwa moja ya picha zilizozua mjadala na hisia tofauti miongoni mwa watazamaji wa soka duniani.