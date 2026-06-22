New York Times: Uchochezi wa vita wa Marekani umeimarisha nguvu ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la The New York Times liliripoti: Ni nini kimebadilika baada ya miezi minne tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran? Hakuna mengi yaliyobadilika. Mpango wa nyuklia wa Iran umesalia pale pale, mustakabali wa makombora ya balistiki umeahirishwa kwa mazungumzo yajayo, na vikosi vinavyohusishwa na Iran bado vipo katika eneo hilo.

Katika ripoti hii imeelezwa: Makubaliano haya hayaonyeshi ubora wa kijeshi wa Marekani bali kinyume chake yanaonyesha ukomo wa nguvu ya Marekani katika kuendeleza mvutano. Tehran iliweza kugeuza moja ya udhaifu wake kuwa chanzo kipya cha nguvu katika mlangobahari wa Hormuz. Vita hivi vilionyesha nguvu ya Iran katika kutumia mlangobahari wa Hormuz kama njia ya shinikizo la kimkakati.

Katika kuendelea kwa ripoti hii imesisitizwa: Kulingana na makubaliano kati ya Iran na Marekani, Tehran inapata mafanikio makubwa ya kiuchumi ikiwemo kukomeshwa kwa mzingiro wa baharini, kuundwa kwa mfuko wa ujenzi mpya wenye thamani ya dola bilioni 300, na kuachiliwa kwa mali zilizogandishwa.