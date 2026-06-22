Marekani Yatoa Leseni ya Muda Kuruhusu Mauzo ya Mafuta ya Iran Hadi Agosti 2026

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Wizara ya Hazina ya Marekani imetangaza kuwa imetoa leseni inayoruhusu Iran kuendelea kuuza mafuta ghafi, bidhaa za petrokemikali pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mafuta hadi 21 Agosti 2026.



Kwa mujibu wa taarifa hiyo, leseni hiyo inahusu mauzo ya mafuta ghafi, bidhaa za petrokemikali na bidhaa nyingine za mafuta zinazozalishwa na Iran.



Aidha, mamlaka za Marekani zimesema kuwa, chini ya masharti ya leseni hiyo, uagizaji wa mafuta ghafi, bidhaa za petrokemikali na bidhaa nyingine za mafuta kutoka Iran kwenda Marekani pia unaruhusiwa katika kipindi hicho.



Taarifa hiyo inaashiria mabadiliko ya muda katika masharti ya biashara ya bidhaa za mafuta za Iran, huku maelezo zaidi kuhusu utekelezaji wa leseni hiyo yakitarajiwa kutolewa na mamlaka husika.