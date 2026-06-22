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Iran Yaionya Marekani, Yakataa Kurudi Kwenye Mazungumzo Huku Mawasiliano Kupitia Wapatanishi Yakiendelea

22 Juni 2026 - 18:32
News ID: 1830539
Iran Yaionya Marekani, Yakataa Kurudi Kwenye Mazungumzo Huku Mawasiliano Kupitia Wapatanishi Yakiendelea

Mshauri wa kijeshi wa Kiongozi Mkuu wa Iran amesema Marekani itawajibishwa iwapo kutakuwa na tishio lolote dhidi ya Iran, huku ripoti zikieleza kuwa Tehran imekataa kurejea kwenye mazungumzo ya moja kwa moja, ingawa mawasiliano kupitia wapatanishi bado yanaendelea.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt(as) -ABNA-, mshauri wa kijeshi wa Kiongozi Mkuu wa Iran, Mohsen Rezaei, amesema kuwa Marekani ndiyo inayobeba jukumu la kile alichokiita mashambulizi na hatua za uchochezi zinazofanywa na Israel nchini Lebanon.

Rezaei aliongeza kuwa Iran itawawajibisha Wamarekani endapo kutatokea tishio lolote dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Wakati huo huo, Shirika la Habari la Tasnim limeripoti kuwa ujumbe wa Iran umekataa kurejea kwenye mazungumzo ya moja kwa moja, hata hivyo kubadilishana ujumbe kupitia wapatanishi bado kunaendelea.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Pakistan na Qatar zinaendelea, ingawa hadi sasa hazijafikia matokeo ya mwisho. Aidha, mazungumzo ya pande nne yaliyopangwa kufanyika nchini Uswisi bado yamesalia kusitishwa huku pande husika zikiendelea kutathmini hatua zinazofuata.

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