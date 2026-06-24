Rais Pezeshkian: Juhudi za Pakistan za Kuimarisha Amani Zimejikita Katika Utamaduni Wake Tajiri

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Masoud Pezeshkian amesema kuwa Iran na Pakistan zinashirikiana katika malengo na matarajio ya pamoja yanayolenga kuimarisha amani na ushirikiano wa kikanda.

Katika ujumbe aliouchapisha kupitia mtandao wa kijamii wa X, Pezeshkian alisema kuwa juhudi za Pakistan za kukuza amani katika eneo hilo zimejikita katika utamaduni wake wa kihistoria na wa kijamii wenye utajiri mkubwa.

Ameongeza kuwa wakati wa ziara yake nchini Pakistan, alizungumza na viongozi wakuu wa nchi hiyo akiwemo Asif Ali Zardari, Shehbaz Sharif na Asim Munir kuhusu njia za kuimarisha ushirikiano wa pamoja kati ya mataifa hayo mawili.

Kauli hiyo inaashiria kuendelea kwa jitihada za kidiplomasia kati ya Tehran na Islamabad katika kuimarisha mahusiano ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama katika eneo la Asia ya Kusini.