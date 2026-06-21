Vance: Tunatumaini Maendeleo Katika Dossier ya Nyuklia ya Iran na Usitishaji Mapigano Lebanon

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al Jazeera, JD Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, alisema kwamba Lebanon na Israel zinataka usalama.

Alisema: "Tunatumaini kupata maendeleo katika dossier ya nyuklia ya Iran na pia suala la usitishaji mapigano nchini Lebanon" .

Vance alisema: "Ninaelekea Uswizi; pia delegisheni ya Iran imewasili huko sasa, na mazungumzo yataendelea kwa siku mbili."

CNN pia iliripoti dakika chache zilizopita kwamba Vance ameondoka katika kituo cha pamoja cha anga cha Andrews kuelekea Uswizi kushiriki katika mazungumzo na Iran .

Kauli hizi za Vance zinakuja wakati makubaliano ya usitishaji mapigano si ya upande mmoja na utawala wa Kizayoni unaendelea kuyakiuka katika Lebanon.