Waziri wa Ulinzi wa Pakistan: Makubaliano ya Iran na Marekani yanaweza kusababisha kukamatwa kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Masirah, Khawaja Muhammad Asif, Waziri wa Ulinzi wa Pakistan, alitangaza: «Israel inajaribu kuvuruga makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran, na makubaliano haya yatakuwa maana ya mwisho wa kisiasa wa Netanyahu na labda kukamatwa kwake.»

Pia alisisitiza: «Netanyahu amefanya mauaji ya kimbari katika Ukingo wa Magharibi, Ukanda wa Gaza na Lebanon, na washirika wa Magharibi wa Israel ni washiriki na wenzao wa Tel Aviv katika uhalifu huu.»