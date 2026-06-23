Waziri wa Ulinzi wa Pakistan: Makubaliano ya Iran na Marekani yanaweza kusababisha kukamatwa kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al-Masirah, Khawaja Muhammad Asif, Waziri wa Ulinzi wa Pakistan, alitangaza: «Israel inajaribu kuvuruga makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran, na makubaliano haya yatakuwa maana ya mwisho wa kisiasa wa Netanyahu na labda kukamatwa kwake.»
Pia alisisitiza: «Netanyahu amefanya mauaji ya kimbari katika Ukingo wa Magharibi, Ukanda wa Gaza na Lebanon, na washirika wa Magharibi wa Israel ni washiriki na wenzao wa Tel Aviv katika uhalifu huu.»
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