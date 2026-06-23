Katika ziara yake rasmi nchini Oman, Spika wa Bunge la Iran Mohammad Baqer Qalibaf alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa Oman, ambapo pande hizo mbil

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) -ABNA- Waziri wa Mambo ya Nje wa Usultani wa Oman, Badr Al-Busaidi, amempokea Spika wa Bunge la Ushauri la Kiislamu la Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, pamoja na ujumbe wake rasmi katika mji mkuu wa Oman, Muscat.



Mkutano huo, ambao pia ulihudhuriwa na Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Abbas Araghchi, umefanyika katika mfumo wa ziara rasmi ya Spika wa Bunge la Iran nchini Oman.



Katika mazungumzo yao, pande hizo mbili zilijadili uhusiano wa ushirikiano na ujirani mwema kati ya Usultani wa Oman na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na njia za kuuimarisha zaidi kwa manufaa ya pamoja ya mataifa hayo mawili.



Vilevile, viongozi hao walibadilishana maoni kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika eneo la Mashariki ya Kati na kusisitiza umuhimu wa kuendeleza mazungumzo na ushirikiano wa kikanda kwa ajili ya kudumisha amani na utulivu.