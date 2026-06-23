Rais wa Iran Atoa Ujumbe wa Kumuenzi Imam Hussein (a.s) Kupitia Picha ya Mashabiki wa Soka

Shirika la Habari la la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA- Rais Pezeshkian alichapisha ujumbe huo Jumatatu jioni kupitia mtandao wa kijamii wa X, akimnukuu Mtume Muhammad (s.a.w.w) kuhusu Imam Hussein (a.s), akisema: “Hussein ana joto katika nyoyo za waumini ambalo halipoi kamwe.”

Picha hiyo iliyochapishwa inaonyesha mandhari ya uwanjani ambako mechi kati ya timu za taifa za Iran na Ubelgiji ilichezwa katika hatua ya kufuzu Kombe la Dunia, huku baadhi ya mashabiki wakionekana wakiwa wameinua bango lililoandikwa “Ya Hussein (a.s)”.