Iran na Oman Zasisitiza Kutumia Fursa ya Kidiplomasia Kuimarisha Amani na Usitishaji Vita

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) - ABNA - Maafisa wa ngazi za juu kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Usultani wa Oman wamehimiza matumizi ya fursa ya sasa ya kidiplomasia kwa ajili ya kuunga mkono juhudi za kuleta amani, kuimarisha usitishaji vita na kudumisha utulivu katika eneo.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na Shirika Rasmi la Habari la Oman kupitia mtandao wa X, pande hizo mbili zilikutana katika mji mkuu wa Muscat na kusisitiza umuhimu wa kutumia mazingira yaliyopo ya kidiplomasia ili kuendeleza juhudi za amani, kupunguza mvutano na kuimarisha utulivu wa kikanda.

Taarifa hiyo imeeleza kuwa Iran na Oman zimeafikiana kwamba juhudi hizo zinapaswa kujengwa juu ya misingi ya sheria za kimataifa, kuheshimu mamlaka ya mataifa na kuendeleza uhusiano mwema wa ujirani.

Wachambuzi wanaona msimamo huo kuwa ni ishara ya kuongezeka kwa juhudi za kidiplomasia katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika kipindi hiki ambacho kuna matumaini ya kupungua kwa migogoro na kuimarika kwa mazungumzo ya kisiasa.