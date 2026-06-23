Madai ya Tel Aviv: Trump anavikwamisha mashambulizi ya Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, televisheni ya utawala wa Kizayuni iliripoti kwamba Donald Trump, Rais wa Marekani, anavikwamisha harakati za Israel si tu nchini Lebanon bali katika pande zote, na vikwazo hivi dhidi ya jeshi na baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni vinaongezeka katika maeneo mbalimbali.

Kulingana na maelekezo mapya ya viongozi wa kisiasa yaliyoelekezwa kwa jeshi la utawala huu, harakati za kijeshi dhidi ya Beirut na Tiro zimepigwa marufuku na lazima ziwekwe ndani ya mstari wa njano.

Afisa mkuu wa utawala wa Kizayuni katika mahojiano na kituo cha 13 cha Israeli alisema: «Ujumbe tuliopokea kutoka kwa Wamarekani katika wiki zilizopita ni wazi; hakuna tena uhuru wa kitendo bila masharti.»

Inafaa kumbuka kwamba mojawapo ya masharti makuu ya Iran katika makubaliano na Marekani ilikuwa kusimamisha mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon.