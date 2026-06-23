Carlson: Sina uhusiano tena na Republican; wao ni wafuasi wa Israel

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al-Quds al-Arabi, Tucker Carlson, mwandishi habari na mwanaharakati wa kisiasa wa Marekani, alitangaza kwamba hataunga mkono tena chama cha Republican kwa sababu viongozi wa chama hiki wanafanya maamuzi ambayo yanazingatia zaidi maslahi ya utawala wa Kizayuni kuliko maslahi ya Wamarekani.

Yeye ambaye alikuwa mmoja wa wafuasi mashuhuri zaidi wa Republican kwa zaidi ya miongo mitatu, alisisitiza: «Siwezi tena kuhalalisha misimamo ya chama hiki baada ya vita na Iran. Vita hivi vilifanywa kwa maslahi ya Israel na dhidi ya maslahi ya Marekani.»

Carlson pia alisema wazi: «Sitaunga mkono Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula ujao. Wakati huo huo, siungi mkono pia Democrats.»

Yeye ambaye alimuunga mkono Trump katika uchaguzi uliopita, baada ya uvamizi wa kijeshi wa Kimarekani-Kizayuni dhidi ya Iran, alionyesha majuto kuhusu uungwaji mkono huo.

Carlson alisema: «Nilikuwa nikiunga mkono Republican kwa miaka 35, lakini sipo tena. Ninaamini kwamba watu wengine wengi pia watakoma kuunga mkono.»