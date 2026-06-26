Iraq tayari kumkaribisha kiongozi mshahidi wa umma; Muharram wa mwaka huu umekuwa Muharram wa Husayni-Khamenei

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), baada ya kifo cha kishahidi cha kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu, Ayatollah Khamenei, maandalizi makubwa yameanza kwa uratibu na taasisi za Iraq na ubalozi wa Iran kwa ajili ya kufanya mazishi yake katika miji ya Najaf na Karbala tarehe 17 Tir (Julai 8). Tukio hili linatarajiwa kufanyika kwa ushiriki wa mamilioni ya Wairaq na kama ishara ya kina cha uhusiano wa kimkakati wa mataifa hayo mawili.

Kwa kuzingatia maombi ya mara kwa mara ya watu wa Iraq, wanazuoni, makabila, wakuu wa koo na wasomi kukaribisha kiongozi mshahidi wa mapinduzi nchini Iraq, mazishi ya mwili wake mtakatifu yatafanyika Jumatano, tarehe 17 Tir, katika miji ya Najaf na Karbala. Taarifa sahihi kuhusu muda na mahali zitatolewa na maafisa wa serikali ya Iraq.

Mwaka huu, Muharram wa Husayni nchini Iraq ulipata rangi na harufu tofauti. Waombolezaji wa Husayn katika vikundi vya kidini na waimbaji wa nyimbo za maombolezo walisoma mashairi ya kumtukuza kiongozi mshahidi wa umma. Picha za Imam Khamenei kwenye kuta za Husayniyas na barabara za Iraq zinaonyesha upendo na uaminifu wa Washia wa Iraq kwa kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu.