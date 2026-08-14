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Atlantic: Trump Aelekea Katika Sera ya “Kusubiri na Kuona” Dhidi ya Iran

14 Agosti 2026 - 21:38
Msimbo wa Habari: 1852548
Atlantic: Trump Aelekea Katika Sera ya “Kusubiri na Kuona” Dhidi ya Iran

The Atlantic inaeleza kuwa Trump sasa anaegemea zaidi mkakati wa “kusubiri na kuona”, akitumia shinikizo la kiuchumi na baharini badala ya kuongeza hatua za kijeshi dhidi ya Iran.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA: Jarida la The Atlantic limeripoti kuwa utawala wa Donald Trump unaendelea kujitenga hatua kwa hatua na mkakati wa kijeshi dhidi ya Iran, na badala yake umeelekeza nguvu zaidi katika vikwazo vya kiuchumi na vizuizi vya baharini kwa lengo la kuongeza shinikizo dhidi ya Tehran na kuilazimisha kuketi kwenye meza ya mazungumzo.

Kwa mujibu wa jarida hilo, mwelekeo huu mpya unafuatia hatua za awali za kijeshi na kidiplomasia za Marekani ambazo, kwa mujibu wa tathmini yake, hazikuweza kufikia malengo yaliyokusudiwa na Washington.

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