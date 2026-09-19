Washington Post: Idadi halisi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika vita na Iran ni kubwa kuliko ilivyoripotiwa na Pentagon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Gazeti la Washington Post limeripoti kwa njia ya kipekee kuwepo kwa tofauti kati ya takwimu za ndani na takwimu za umma za Pentagon kuhusu vifo vya wanajeshi wa Marekani katika vita dhidi ya Iran, likisema kuwa idadi halisi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa ni kubwa kuliko idadi iliyotangazwa katika hifadhidata rasmi ya Wizara ya Vita ya nchi hiyo.



Gazeti hilo, likinukuu maafisa sita wa Marekani wanaofahamu taarifa za ndani za Wizara ya Vita, limeripoti kwamba tangu kuanza kwa mapigano tarehe 28 Februari, angalau wanajeshi 22 wa Marekani wamepoteza maisha. Idadi hiyo ni kubwa kwa wanajeshi wanne kuliko takwimu zilizorekodiwa katika hifadhidata ya umma ya Pentagon inayojulikana kama Defense Casualty Analysis System (DCAS).



Kwa mujibu wa ripoti hiyo, afisa mwingine alitoa idadi ya vifo vya wanajeshi wa Marekani kuwa 23. Afisa huyo pia alisema kuwa makandarasi watatu wa Marekani waliokuwa katika eneo hilo wamepoteza maisha tangu kuanza kwa operesheni za kijeshi.



Kwa upande mwingine, hifadhidata ya umma ya Pentagon ilikuwa imerekodi hadi Ijumaa vifo 18 vya wanajeshi wa Marekani.



Washington Post imesisitiza kuwa tofauti hiyo ya takwimu haiishii kwenye idadi pekee, bali pia kuna taarifa kuhusu baadhi ya vifo vya ziada ambazo bado hazijawekwa wazi, ikiwemo utambulisho wa wahanga, muda, eneo na namna walivyofariki.



Maafisa wenye taarifa kuhusu idadi kubwa zaidi ya vifo wameeleza wasiwasi wao kuhusu kutorekodiwa kwa vifo hivyo katika hifadhidata ya umma ya Pentagon. Wizara ya Vita ya Marekani, kwa upande wake, imekataa kujibu maswali ya Washington Post kuhusu sababu ya tofauti hiyo.



Tofauti za awali katika kurekodi vifo



Hii si mara ya kwanza kwa namna Pentagon inavyorekodi vifo vya wanajeshi wa Marekani katika vita dhidi ya Iran kukabiliwa na maswali na ukosoaji.



Washington Post hapo awali iliripoti kuwa baada ya kuanza tena kwa mapigano, wanajeshi wanne wa Marekani waliouawa waliondolewa katika hifadhidata rasmi ya vifo na baadaye wakaingizwa katika kundi tofauti lililopewa jina la “Overseas Contingency Operations”.



Pentagon wakati huo ilisema suala hilo lilisababishwa na hitilafu ya muda katika uchakataji wa taarifa.



Ripoti mpya ya Washington Post inaongeza kuwa namna vifo vya wanajeshi vinavyorekodiwa si suala la uwazi wa umma pekee, bali linaweza pia kuathiri kumbukumbu za wanajeshi, uchunguzi wa mazingira ya vifo vyao na mafao ya familia zao.



Kwa mujibu wa kanuni za kijeshi za Marekani, baada ya mwanajeshi kufariki, uchunguzi hufanywa ili kubaini iwapo kifo hicho kilitokea wakati akitekeleza majukumu yake rasmi au la. Matokeo ya uchunguzi huo yanaweza kuathiri uamuzi kuhusu baadhi ya mafao yanayopaswa kutolewa kwa familia yake.



Zaidi ya wanajeshi 820 wamejeruhiwa



Kwa mujibu wa takwimu za mwisho za umma za Pentagon ambazo Washington Post imezinukuu, zaidi ya wanajeshi 820 wa Marekani wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita dhidi ya Iran.



Wakati huo huo, mjadala kuhusu namna ya kurekodi vifo pamoja na gharama za vita umeendelea kuwa miongoni mwa masuala yanayozingatiwa katika Bunge la Marekani (Congress).



Washington Post pia imeripoti kuwa katika miezi iliyopita, namna ya kutangaza na kuainisha vifo vya wanajeshi wa Marekani imekabiliwa na ukosoaji ndani ya Congress.



Baadhi ya wabunge wa Marekani wameitaka serikali kutoa uwazi zaidi kuhusu gharama za kibinadamu na kifedha za vita, huku wengine wakifuatilia hatua za kuzuia mabadiliko au kuainishwa upya kwa taarifa zinazohusiana na vifo vya wanajeshi wa Marekani.