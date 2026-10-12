Hatuna mipaka katika kuongeza mvutano dhidi ya Riyadh; Saudi Arabia ikubali uhuru wa Yemen kabla ya kupata hasara

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– kutokana na mabadiliko ya hivi karibuni katika eneo hili, uwezo wa Yemen wa kushambulia umebadilisha mkakati wa kuifanya Riyadh ilipe gharama za vita. Kwa kubadilisha mlinganyo huo na kulenga maeneo ya kimkakati yaliyo ndani ya Saudi Arabia, Yemen imeweka upya namna usalama wa taifa wa Saudi Arabia unavyotazamwa.

Vilevile, katika mazingira ya vita vya kiuchumi na kudhoofika kwa sifa ya usalama ya miji mikuu ya nchi za Kiarabu, kufutwa kwa safari za ndege za kampuni mashuhuri za usafiri wa anga kuelekea Riyadh si tatizo la usafirishaji pekee, bali pia kunaashiria kushindwa kwa Saudi Arabia kulinda usalama wa mji wake mkuu. Hali hii imekuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa usalama na uchumi wa nchi hiyo.

Katika muktadha huo, Zaid Al-Gharsi, Mkuu wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Taifa ya Yemen, alisema katika mahojiano na ABNA kwamba Yemen imefanikiwa kuongeza gharama na hasara ambazo Saudi Arabia inapata kutokana na uvamizi wake dhidi ya Yemen, kwa kuweka mlinganyo wa “kuzingirwa kwa kuzingirwa” na “kuongeza mvutano kwa kuongeza mvutano.”

Kila hatua dhidi ya Yemen itajibiwa kwa pigo lenye maumivu zaidi

Al-Gharsi aliongeza kuwa mkakati huu umetekelezwa kupitia kuwekewa vikwazo vya baharini kwa mauzo ya nje ya mafuta ya Saudi Arabia na kuzuia usafirishaji wake. Kama inavyofahamika, Saudi Arabia hupata takribani asilimia 70 ya bajeti yake kutokana na mapato ya mafuta, jambo ambalo limeisababishia serikali ya Saudi Arabia hasara kubwa.

Aliendelea kusema kuwa kulengwa kwa vituo vya kampuni ya mafuta ya Aramco, kuvurugwa kwa shughuli zake na kusimamishwa kwa uzalishaji wa mafuta kumeongeza gharama kwa serikali ya Saudi Arabia. Alisisitiza kuwa hatua yoyote dhidi ya Yemen itakabiliwa na jibu kali zaidi na lenye nguvu zaidi.

Alifafanua kuwa, kwa mfano, muungano unaoivamia Yemen ulipotangaza kuwa ungeishambulia Bab al-Mandab kwa kushirikisha ndege 100, Yemen ilijibu siku hiyo hiyo kwa kutangaza eneo lisiloruhusiwa kurukia ndege katika anga ya Saudi Arabia. Hatua hiyo ilisababisha kufutwa kwa safari nyingi za kimataifa na kusimamishwa kwa shughuli za mamia ya mashirika ya ndege ya kimataifa, hivyo kuongeza hasara kwa Saudi Arabia.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Taifa ya Yemen alibainisha kuwa serikali ya Saudi Arabia ilipoendelea kuufunga Uwanja wa Ndege wa Sana'a, Sana'a ilichukua hatua za kulipiza kisasi kwa kuvuruga shughuli za Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Khalid jijini Riyadh na viwanja kadhaa vya ndege katika maeneo ya Jizan na Asir. Kwa mujibu wa kauli yake, viwanja hivyo vimekuwa vikilengwa na mashambulizi mara kwa mara.

Alisisitiza kuwa kila hatua inayochukuliwa na serikali ya Saudi Arabia itajibiwa na Yemen kwa hatua kali zaidi na yenye maumivu zaidi. Alisema kuwa ikiwa serikali ya Saudi Arabia itaendelea na ukaidi wake na kukataa kutimiza matakwa ya wananchi wa Yemen ya kusitishwa kwa uvamizi, kuondolewa kwa mzingiro na kuondoka kwa vikosi vinavyokalia maeneo ya Yemen, Yemen itaongeza zaidi hatua zake na haitajiwekea mipaka katika kiwango chochote cha mapambano.

Al-Gharsi aliongeza kuwa orodha ya maeneo yanayolengwa na Sana'a bado ni pana na yenye aina mbalimbali, huku Riyadh ikiwa haina nafasi ya kushinda na ikiwa imekwama katika mkwamo mkubwa. Alisema kuwa Saudi Arabia ikiongeza mvutano, Yemen italipiza kisasi kwa nguvu zaidi na kuendelea kwa hali hiyo kutaisababishia Riyadh gharama kubwa sana.

Aliendelea kusema kuwa kadiri vita vinavyoendelea kwa muda mrefu, ndivyo serikali ya Saudi Arabia itakavyopata hasara zaidi. Alidai kuwa huenda hali ikafikia hatua ambayo serikali hiyo itashindwa hata kulipa mishahara ya wafanyakazi wake na kulazimika kukopa kutoka nje ya nchi.

Ubora wa silaha za muungano haujaweza kubadilisha mlinganyo wa vita

Akijibu swali kuhusu sababu zilizoufanya ubora wa silaha za muungano unaoivamia Yemen ushindwe kuvunja mlinganyo wa vita vya muda mrefu, pamoja na namna uwezo wa ulinzi uliotengenezwa nchini Yemen unavyokabiliana na mifumo ya kisasa ya ulinzi na msaada wa kiteknolojia kutoka nchi za Magharibi, Al-Gharsi alisema kuwa kuna sababu nyingi, lakini kubwa zaidi ni msaada wa Mwenyezi Mungu. Alieleza kuwa wanaamini wako upande wa haki na wanapigania kulinda ardhi yao dhidi ya wavamizi madhalimu.

Aliongeza kuwa wanamtegemea Mwenyezi Mungu na wanaamini ahadi zake zilizomo katika Qur'ani Tukufu. Kwa upande mwingine, alisema kuwa upande wa adui unaoundwa na Marekani, Israel na washirika wao ni dhaifu licha ya kuwa na maghala makubwa ya silaha za kisasa na rasilimali nyingi za kifedha. Alidai kuwa mipango ya Shetani imekuwa dhaifu siku zote na kwamba washirika wake pia ni dhaifu.

Al-Gharsi alisema sababu nyingine ni uwezo wa wananchi wa Yemen kubuni suluhisho na kupanga hatua za kujibu silaha za kisasa za adui. Kwa mujibu wake, vikosi vya Yemen vimeweza kukabiliana na ubora wa silaha za adui kwa kutumia zana rahisi ambazo hakuna aliyedhani zingeweza kufanikisha jambo hilo.

Akifafanua hoja hiyo, alisema kuwa wapiganaji wa jeshi la Yemen wameweza kuharibu vifaru vya kisasa vya Marekani aina ya Abrams, ambavyo vina thamani ya mamilioni ya dola, kwa kutumia kifaa cha kuwashia moto chenye thamani ya chini ya robo ya dola. Aliongeza kuwa wapiganaji wa Yemen wamebuni mipango na mbinu za kijeshi zilizowawezesha kuzima na kuharibu silaha za kisasa, maghala makubwa ya silaha na vikosi vya adui.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari alieleza kuwa sababu nyingine muhimu ni utegemezi wa jeshi la Yemen kwa mkakati wenye gharama ndogo na matokeo makubwa, kupitia kubuni, kutengeneza, kuendeleza na kutumia ndege zisizo na rubani kama mojawapo ya silaha kuu za kukabiliana na uvamizi.

Aliongeza kuwa kutokana na gharama ndogo za kutengeneza ndege hizo na athari zake kubwa kwa adui, Yemen imezifanya kuwa zana muhimu sana hata katika kiwango cha kimataifa. Alidai kuwa Wamarekani pia wameeleza kuwa wapiganaji wa Yemen hutumia ndege zisizo na rubani na makombora yenye thamani ya dola milioni mbili hadi nne kukabiliana na ndege zisizo na rubani zenye thamani ya dola milioni kumi.

Al-Gharsi alisisitiza kuwa maendeleo hayo yamewachosha nchi zinazoshiriki katika uvamizi, yameongeza kwa kiasi kikubwa hasara zao na kusababisha mifumo yao ya ulinzi yenye gharama kubwa, ikiwemo Patriot, kukabiliwa na uchakavu wa uwezo wake inapokabiliana na ndege zisizo na rubani za Yemen zenye gharama ndogo.

Kudhibiti Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab ni mabadiliko ya kimkakati katika mlinganyo wa kijeshi

Akijibu swali kuhusu iwapo uwepo wa moja kwa moja wa vikosi vya Yemen katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab na kulengwa kwa miundombinu ya usafiri wa anga katika mji mkuu wa Saudi Arabia ni ishara ya Sana'a kubadilisha mkakati wake kutoka kwenye ulinzi wa mipaka pekee kwenda kwenye mkakati wa kuzuia adui kwa uwezo wa kushambulia, Al-Gharsi alisema kuwa ni muhimu kwanza kuelewa kwamba Yemen imekuwa na uwezo wa kufyatua mashambulizi kuelekea Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab tangu zamani.

Alieleza kuwa hata wakati vikosi vya Saudi Arabia vilipokuwa vimedhibiti eneo hilo, silaha za Yemen ziliweza kulifikia. Aliongeza kuwa jambo hilo lilithibitishwa kikamilifu wakati wa Operesheni ya Kimbunga cha Al-Aqsa, ambapo mamia ya meli za Israel, Marekani na Uingereza zilizama katika Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab. Kwa mujibu wake, jeshi la Yemen liliweza kulenga eneo hilo kutoka sehemu mbalimbali kutokana na kuwa na silaha za kisasa.

Al-Gharsi aliendelea kusema kuwa upande uliokuwa na wasiwasi mkubwa zaidi kuhusu Yemen kutumia mamlaka yake katika Bab al-Mandab na Al-Mukha, pamoja na kuondolewa kwa vikosi vya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, ulikuwa serikali ya Israel.

Alifafanua kuwa Israel inauchukulia Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab kama lango lake la kusini. Kwa sababu hiyo, Benjamin Netanyahu alijaribu kuandaa mazingira ya maridhiano kati ya viongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu (UAE) na Saudi Arabia, kupitia mkutano uliofanyika UAE, ili kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Hata hivyo, alisema juhudi hizo zilishindwa na, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, zitaendelea kushindwa.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Taifa ya Yemen alisisitiza kuwa Sana'a kudhibiti Mlango-Bahari wa Bab al-Mandab ni hatua ya kimkakati yenye umuhimu mkubwa, ambayo ina athari pana kwa jeshi linaloivamia Yemen, morali ya vikosi vyake na mwenendo mzima wa mapambano. Alisema mabadiliko hayo ni hatua mpya yenye umuhimu mkubwa katika mwelekeo wa vita.

Aliongeza kuwa mkakati wa mashambulizi wa Yemen pia umeonekana kupitia hatua za mapema za jeshi lake, zikiwemo kulenga maeneo ya katikati mwa Saudi Arabia au vituo vya kukusanyika kwa vikosi vya adui kabla havijaanza kusonga mbele.

Kwa mujibu wa Al-Gharsi, mkakati huo umevuruga na kuzuia mipango mingi ya kijeshi ya adui. Aidha, umesababisha kushuka kwa morali ya vikosi vyake na kuzuia uwezo wao wa kufanya harakati za kijeshi kama walivyokuwa wakifanya hapo awali.

Alibainisha kuwa mabadiliko ya hivi karibuni yanaonyesha pia hatua kubwa ya maendeleo katika utendaji wa jeshi la Yemen, ambayo imemsababishia adui hasara kubwa na kuvuruga mipango na njama zake zote.

Alisisitiza kuwa wapiganaji wa jeshi la Yemen sasa wana udhibiti wa hatua za mapambano katika uwanja wa vita, huku adui wa Saudi Arabia akiwa kwa kiasi kikubwa hana uwezo wa kukabiliana nao. Alisema kuwa, kwa neema, msaada na nusura ya Mwenyezi Mungu, adui huyo anaendelea kupokea mapigo yenye maumivu moja baada ya jingine.

Mashambulizi ya Yemen yamedhoofisha imani ya wawekezaji kuhusu usalama wa Saudi Arabia

Akijibu swali kuhusu athari za Riyadh kushindwa kuhakikisha usalama wa viwanja muhimu vya ndege nchini humo kwa sifa ya usalama wa taifa la Saudi Arabia mbele ya wawekezaji na taasisi za kimataifa kwa muda mrefu, Al-Gharsi alisema kuwa serikali ya Saudi Arabia ilikuwa imeitegemea hali yake ya usalama wa ndani kama nyenzo ya kuvutia na kuwahamasisha wawekezaji kutoka duniani kote.

Hata hivyo, alieleza kuwa hatua zisizozingatiwa kwa makini, kuongezeka kwa mvutano na msisitizo wa kuendeleza mzingiro dhidi ya Yemen vimesababisha majibu mbalimbali, yakiwemo mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege na kuwekwa kwa marufuku ya safari za ndege katika anga ya Saudi Arabia.

Al-Gharsi alisema kuwa maendeleo hayo yatasababisha kupungua kwa imani ya wawekezaji na kushuka kwa uwekezaji nchini Saudi Arabia, kwa sababu nchi hiyo haitachukuliwa tena kuwa eneo salama.

Alifafanua kuwa mashambulizi ya Yemen katika ardhi ya Saudi Arabia yameonyesha mbele ya maoni ya umma duniani na wawekezaji wa kimataifa taswira ya serikali ya Saudi Arabia kuwa dhaifu na isiyoweza kujilinda ipasavyo wala kuhakikisha usalama wa viwanja vyake vya ndege.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari alibainisha kuwa taswira ambayo serikali ya Saudi Arabia imejitahidi kuijenga kwa miongo kadhaa imeporomoshwa na makombora na ndege zisizo na rubani za Yemen. Kutokana na hali hiyo, alisema kuwa kumeshuhudiwa kuondoka kwa kampuni za uwekezaji na kusimamishwa kwa baadhi ya miradi mikubwa ambayo Mohammed bin Salman alikuwa ametangaza hapo awali.

Alisisitiza kuwa, bila kujali sababu nyingine zinazoweza kutolewa kuelezea mabadiliko hayo, sababu halisi ni hatua za majibu za Yemen na kulengwa kwa ardhi ya Saudi Arabia.

Yemen inabadilisha mizani ya nguvu na kuchora upya mlinganyo wa eneo

Katika sehemu ya mwisho ya mahojiano hayo, alipoulizwa kuhusu matarajio ya kumalizika kwa vita na nafasi ya Yemen katika kuunda mfumo wa kikanda baada ya vita, Al-Gharsi alisema kuwa Yemen ya leo inabadilisha mizani ya nguvu si ndani ya nchi pekee, bali pia katika ngazi ya kikanda na kimataifa.

Aliongeza kuwa Yemen inachora upya ramani ya Mashariki ya Kati mpya, si kwa kufuata matakwa ya adui wa Kizayuni, bali kwa kuzingatia matakwa ya watu huru katika Umma wa Kiislamu na mhimili wa jihadi na upinzani.

Mkuu huyo wa Ofisi ya Habari ya Serikali ya Uokoaji wa Taifa ya Yemen alisema kuwa Yemen imekuwa nguvu yenye ushawishi wa kimataifa inayoweza kuathiri mizani ya nguvu katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Alieleza kuwa nchi hiyo, kwa kushirikiana na mhimili wa jihadi na upinzani, ina nafasi kubwa katika kuvuruga mradi wa Mashariki ya Kati mpya na kukabiliana na utawala wa Marekani katika eneo hilo.

Aliendelea kusema kuwa Yemen pia inachangia kuweka misingi ya kuunda eneo lisilokuwa na uwepo wa maadui wa Marekani na Israel.

Katika hitimisho lake, Al-Gharsi alisisitiza kuwa ndani ya nchi, Yemen bila shaka imejikomboa kutoka kwenye udhamini wa Marekani na Saudi Arabia na imekuwa nchi huru, yenye uhuru wa maamuzi na yenye heshima. Alisema kuwa Yemen inawakilisha dhamiri na matumaini ya wananchi wake.

Al-Gharsi alihitimisha kwa kusisitiza:

“Yemen italazimisha matakwa yake kwa wavamizi na itafikia malengo yake katika nyanja za ukombozi, mamlaka ya kujitawala na uhuru. Adui wa Saudi Arabia anapaswa kuelewa ukweli huu sasa, badala ya kusubiri hadi hapo baadaye atakapopata hasara kubwa zisizovumilika.”