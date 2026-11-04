Seneta wa kwanza Mwislamu nchini Marekani; Abdul Sayed avuka mashambulizi ya chuki dhidi ya Uislamu kutoka kwa Warepublican

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na vyombo vya habari vya Marekani, Abdul Sayed, mgombea wa Chama cha Democratic, amefanikiwa kumshinda Mike Rogers, aliyekuwa mbunge wa zamani wa Republican, katika uchaguzi wenye ushindani mkali katika jimbo la Michigan, na hivyo kukihifadhia Chama cha Democratic kiti kilichokuwa kikishindaniwa.

Al-Sayed, ambaye hapo awali alikuwa akijihusisha na masuala ya afya ya umma, baada ya kushinda katika uchaguzi wa ndani wa Chama cha Democratic, aliingia katika ushindani dhidi ya mgombea wa Republican kwa ajili ya kupata kiti cha useneta kilichoachwa wazi kufuatia kujiondoa kwa Gary Peters.

Ushindi wake umepatikana katika kampeni ambayo imani yake ya Kiislamu ilikuwa mojawapo ya masuala makuu ya mabishano. Donald Trump na viongozi wengine wa Chama cha Republican walimshambulia mara kadhaa kutokana na historia yake ya kidini.

Ushindi huu una umuhimu wa pekee kwa sababu katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2024, jimbo la Michigan lilimpigia kura Donald Trump kwa tofauti ndogo ya kura.

Kupitia matokeo haya, Al-Sayed amekihifadhia Chama cha Democratic kiti muhimu katika Seneti na kuwa Mwislamu wa kwanza kuchaguliwa kuwa mjumbe wa Baraza la Seneti la Marekani.

Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, Al-Sayed ataanza rasmi majukumu yake katika Seneti mwezi Januari 2027, wakati Bunge jipya la Marekani litakapoanza kazi. Tukio hili linachukuliwa kuwa hatua muhimu ya kihistoria katika uwakilishi wa Waislamu ndani ya chombo cha juu zaidi cha kutunga sheria nchini Marekani.