Trump: Lebanon Si Sharti Katika Makubaliano ya Muda Mfupi Kati ya Marekani na Iran

Rais Donald Trump amesema kuwa Marekani haitoi sharti la Lebanon kujumuishwa katika makubaliano ya muda mfupi na Iran, huku akisisitiza kuwa kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Tehran kutategemea kufikiwa kwa makubaliano ya amani kwanza.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Rais wa Marekani, Donald Trump, amesema kuwa hatoi sharti la Lebanon kujumuishwa katika makubaliano ya muda mfupi yanayojadiliwa kati ya Marekani na Iran.

Katika mahojiano maalumu na NBC News, Trump alieleza kuwa ingawa baadhi ya wadau wangependa kuona suala la Lebanon likiwa sehemu ya makubaliano hayo, yeye binafsi halifanyi kuwa sharti la lazima. Kauli hiyo imekuja wakati juhudi za kidiplomasia za kufikia makubaliano mapya kati ya Washington na Tehran zikiendelea.

Trump pia alisisitiza kuwa Marekani haitafungua mali za Iran zilizozuiwa wala kuondoa vikwazo kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Alisema hatua hizo zinaweza kuzingatiwa baada ya pande husika kufikia makubaliano kamili.

Kauli za rais huyo zimeibua mjadala kuhusu nafasi ya Lebanon katika mazungumzo ya sasa ya Marekani na Iran, hasa katika mazingira ya mvutano unaoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati.