Ujumbe wa Kiongozi wa Mapinduzi: Kudumisha umoja wa kitaifa ni wajibu wetu sote / Kudumisha heshima na hadhi ya nchi ni wajibu wa wote

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (a.s.) - ABNA - kwa mnasaba wa siku ya arobaini ya kuuawa shahidi kwa kundi la wananchi wetu, makamanda mahiri wa kijeshi na wanasayansi mashuhuri wa nyuklia wa nchi yetu na utawala mbaya na wahalifu wa Kizayuni, Hadhrat Ayatullah Khamenei ametoa ujumbe.

Ufuatao ni ujumbe kamili wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu:

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Enyi taifa lenye fahari la Iran!

Siku ya arobaini ya kuuawa shahidi kwa kundi la wananchi wetu wapenzi, ambao miongoni mwao walikuwepo makamanda mahiri wa kijeshi na wanasayansi mashuhuri wa nyuklia, imefika. Pigo hili limetolewa na kundi mbaya na wahalifu wa Kizayuni linalotawala, ambalo ni adui dhalimu na mkaidi wa taifa la Iran. Bila shaka, kupoteza makamanda kama mashahidi Baqeri, Salami, Rashid, Hajizadeh, Shadmani na wanajeshi wengine, na wanasayansi kama mashahidi Tehranchi, Abbasi na wanasayansi wengine, ni jambo zito kwa taifa lolote. Lakini adui mjinga na mwenye fikira fupi hakufikia lengo lake. Baadaye itaonekana kwamba harakati zote mbili, kijeshi na kisayansi, zitaendelea kwa kasi zaidi kuliko hapo awali kuelekea upeo wa juu, Inshaallah.

Mashahidi wetu wenyewe walichagua njia ambayo matumaini ya kufikia daraja la juu la shahada hayakuwa machache, na hatimaye walifikia yale ambayo watu wote wanaojitolea wanayatamani; iwe furaha kwao; lakini uchungu wake kwa taifa la Iran, hasa kwa familia za mashahidi, na hasa kwa wale waliowafahamu kwa karibu, ni mgumu, mchungu na mzito.

Katika tukio hili, kuna mambo angavu yanayoonekana wazi. Kwanza, uvumilivu na uthabiti wa kiroho wa walionusurika, ambao haujawahi kuonekana isipokuwa katika mageuzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Pili, ustahimilivu na utulivu wa idara zilizo chini ya mashahidi, ambazo hazikuruhusu pigo hili kubwa kunyang'anya fursa na kusababisha usumbufu katika harakati zao. Na tatu, utukufu wa ustahimilivu wa kimuujiza wa taifa la Iran, ulioonekana katika umoja wao, uthabiti wa kiroho na azma thabiti ya kusimama kama kitu kimoja uwanjani. Iran ya Kiislamu katika tukio hili kwa mara nyingine imeonyesha uthabiti wa misingi yake. Maadui wa Iran wanapiga chuma baridi.

Iran ya Kiislamu itaendelea kuwa na nguvu siku baada ya siku kwa msaada wa Mwenyezi Mungu, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu.

Muhimu ni kwamba tusisahau ukweli huu, na wajibu unaotokana nao. Kudumisha umoja wa kitaifa ni wajibu wetu sote. Kasi inayohitajika katika maendeleo ya sayansi na teknolojia katika sekta zote ni wajibu wa wasomi wa kisayansi. Kudumisha heshima na hadhi ya nchi na taifa ni wajibu usiokwisha wa wasemaji na waandishi. Kuandaa nchi kwa kasi na zana za kulinda usalama wa kitaifa na uhuru ni wajibu wa makamanda wa kijeshi. Umakini, ufuatiliaji na kukamilisha kazi za nchi ni wajibu wa idara zote za utendaji zenye jukumu. Uongozi wa kiroho na kuelimisha nyoyo na kushauri subira na utulivu na uthabiti wa watu ni wajibu wa viongozi wa kidini. Na kudumisha shauku, ari na ufahamu wa kimapinduzi ni wajibu wetu sote, na hasa vijana. Mwenyezi Mungu Mwenye Rehema awafanikishe wote.

Salamu kwa taifa la Iran, na amani iwe juu ya vijana mashahidi, juu ya wanawake na watoto mashahidi, na juu ya mashahidi wote na wale waliofiwa nao.

Na amani iwe juu yenu na rehema za Mwenyezi Mungu.

Sayyid Ali Khamenei

3/Mordad/1404