Araghchi na Ben Farhan Al-Saud wajadili hali ya Gaza na matukio ya kikanda

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mazungumzo ya simu na Faisal bin Farhan, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu matukio ya kikanda na kimataifa.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, akirejelea hali mbaya sana ya Gaza iliyosababishwa na kuongezeka kwa jinai za utawala wa Kizayuni, hasa mzingiro wa chakula na dawa katika eneo hilo na kunyimwa kwa watu wake wanaodhulumiwa maji na chakula, alisisitiza umuhimu wa kutumia uwezo wote kama vile Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) na mifumo mingine ya kimataifa ili kuvunja mzingiro huu na kutoa misaada ya dharura, na alitaka kusitishwa kwa mauaji ya halaiki huko Palestina.

Pia alilaani kitendo cha Knesset, bunge la utawala wa Kizayuni, cha kulazimisha utawala wa uvamizi huko Ukingo wa Magharibi, akikitaja kama ishara ya asili ya upanuzi na ukiukaji wa sheria wa utawala huu, na akaongeza: "Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huko Ukingo wa Magharibi unafichua nia mbaya za Wazayuni katika kutafuta kufuta kabisa Palestina kama eneo, taifa, na utambulisho huru, na msimamo thabiti wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu na nchi nyingi duniani katika kulaani hatua hii ni muhimu sana na wenye maana."

Araghchi pia alifahamishwa kuhusu maendeleo ya hivi karibuni katika mazungumzo ya Iran na nchi tatu za Ulaya.

Katika mazungumzo haya ya simu, pande zote mbili, zikisistiza umuhimu wa hatua za haraka na za kivitendo za kuunga mkono watu wa Gaza na kusitisha jinai dhidi ya Wapalestina, walijadili na kubadilishana mawazo kuhusu matumizi ya uwezo wa kikanda na kimataifa, ikiwemo Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu na mifumo ya pamoja ya Kiislamu na Kiarabu. Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia pia alitangaza utayari wa nchi yake kushirikiana katika kufikia lengo hili muhimu.

