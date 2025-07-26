Utawala wa Kizayuni Waharibu Makumi ya Maelfu ya Tani za Misaada ya Dharura Kwenye Ukanda wa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – mashambulizi ya "raia wa Kizayuni" dhidi ya malori ya misaada yanayofika kutoka Jordan yanaendelea, na Gaza kwa mara nyingine tena iko kwenye hatihati ya janga kubwa kutokana na uhaba wa misaada na chakula.

Vipito vya Rafah na Kerem Abu Salem havitumiki kutokana na shughuli za kijeshi za kigaidi za Israel huko Rafah. Kivuko cha Erez kaskazini pia hakitumiki kutokana na mashambulizi ya "raia wa Israeli."

Shirika la utangazaji la utawala wa Kizayuni liliripoti kuwa jeshi la uvamizi limeharibu makumi ya maelfu ya shehena za misaada, ikiwemo kiasi kikubwa cha chakula kilichokusudiwa kwa wakazi wa Gaza, huku kukiwa na njaa isiyokuwa na kifani katika ukanda huo uliokuwa umefungwa.

Shirika la utangazaji la Israel, likinukuu vyanzo vya kijeshi, liliripoti kuwa misaada iliyoharibiwa ilijumuisha malori 1000 ya chakula na dawa.

Vyanzo hivi viliongeza: "Maelfu ya vifurushi viko chini ya jua, na kama havitahamishiwa Gaza, tutalazimika kuviharibu."

Walidai kuwa uharibifu wa misaada ya kibinadamu ulitokana na kasoro katika utaratibu wa usambazaji wa misaada huko Gaza.

Uharibifu wa maelfu ya tani za misaada iliyotumwa Gaza na jeshi la uvamizi unatokea wakati ukanda huo unakabiliwa na njaa kali, ambayo imeathiri takriban wakazi milioni 2.3.

Pia, kitendo hiki kinatokea katikati ya maandamano ya kimataifa na miito kutoka kwa viongozi wa kisiasa na mashirika ya kimataifa ya kuishinikiza Israel kuruhusu misaada kuingia Gaza na kusitisha vita vyake vya karibu miaka miwili dhidi ya Gaza.

Katika siku za hivi karibuni, miji mingi duniani imeshuhudia maandamano makubwa yakilaani mzingiro uliowekwa na Israel dhidi ya Ukanda wa Gaza na kuwafanya watu wake wafe njaa.

Maandamano haya yameambatana na miito inayoongezeka ya usitishaji vita wa haraka na kuhakikisha mtiririko usio na kikomo wa misaada ya kibinadamu. Katika matamko ya hivi karibuni ya kulaani njaa ya watu wa Ukanda wa Gaza, Michael Fakhri, Mwandishi Maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Haki ya Chakula, alitaka vikwazo viwekwe dhidi ya Israel na kusisitiza kuwa kulaani pekee hakutoshi.

Katika mahojiano na Al Jazeera, alisema kuwa Israel inazuia misaada iliyokusanyika mpakani na mbele ya macho ya dunia kuingia. Alisisitiza umuhimu wa kuendeleza juhudi za Waarabu za kupeleka misaada Gaza.