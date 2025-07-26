Mashambulizi ya Yemen kwa Kombora la Hypersonic dhidi ya Jiji la Be'er Sheva Kusini mwa Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (a.s.) – ABNA – Jeshi la Israel limetangaza kuwa limekatiza kombora lililofyatuliwa kutoka Yemen. Wakati huo huo, mifumo ya tahadhari ya jeshi la Israel ililia king'ora katika maeneo ya Ukingo wa Magharibi, Jangwa la Negev, na karibu na Bahari ya Chumvi.

Hapo awali, jeshi la Israel lilikuwa limesema kuwa limetambua kurusha kombora kutoka Yemen na lilikuwa likijaribu kulikatiza. Wakati huo huo, picha zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha sauti za milipuko, ambazo zinasemekana zilitokana na operesheni za ulinzi wa Israel.

Kwa upande mwingine, Vikosi vya Silaha vya Yemen vilitangaza kuwa vimefanya operesheni maalum kwa kurusha kombora la "hypersonic" kuelekea jiji la "Be'er Sheva" kusini mwa Israel.

Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, pia alitangaza kuwa kundi hilo limelenga shabaha muhimu katika miji ya "Eilat", "Ashkelon" na "Al-Khuḍayrah" kwa kutumia droni tatu.

Alionya kuwa chaguzi zaidi za kuongeza mashambulizi zinafanyiwa uchunguzi na kwamba hatua hizi zinafanyika kujibu kuendelea kwa uchokozi, mzingiro, vita vya njaa na mauaji ya halaiki huko Gaza.

Mashambulizi haya yanatokea wakati Vikosi vya Silaha vya Yemen vimeongeza mashambulizi yao ya makombora na droni dhidi ya shabaha za Israeli, ikiwemo Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion na Bandari ya Eilat, katika wiki za hivi karibuni.

342/