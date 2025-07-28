Hatukupuuzia kuongeza utayari wa ulinzi hata kwa muda mfupi

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Brigedia Jenerali Ali-Mohammad Naeini, akitoa maoni juu ya matamshi ya kipuuzi ya waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, alisema: "Matamshi haya ya kipuuzi yana mwelekeo wa operesheni ya kisaikolojia; hata hivyo, Vikosi vya Wanajeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran havijapuuzia kuongeza utayari wao wa ulinzi hata kwa muda mfupi."

Akirejelea uzoefu wa mafanikio wa operesheni za "Ahadi ya Kweli" na matokeo ya vita vya siku 12 vilivyopaswa, aliongeza: "Adui anajaribu kuvuruga usalama wa kisaikolojia wa jamii kwa kuunda hali ya wasiwasi; hii ni licha ya kwamba amejaribu vizuri nguvu ngumu na nguvu laini za Iran."

Alisema: "Nguvu yetu ngumu ilikuwa nguvu ya ulinzi na mashambulizi katika vipimo mbalimbali vilivyovunja hesabu zote za adui," na kuongeza: "Nguvu laini ya Jamhuri ya Kiislamu pia ilikuwa uongozi wenye busara, imani za kidini za watu na umoja wa kitaifa ambao ulivuruga njama za adui."

Msemaji wa IRGC alibainisha: "Utawala wa Kizayuni ulifadhaika katika vita vya siku 12 vilivyopaswa, na ikiwa operesheni za makombora za vikosi vya wanajeshi vya Iran zingeendelea kwa ukali uleule, leo hakuna chochote kingebaki kutoka kwa utawala huu."