Wanasayansi wa Iran Watumia AI Kuboresha Picha za Setilaiti na Takwimu za Anga

Wanasayansi wa Iran sasa wanatumia teknolojia ya kisasa ya akili bandia (AI) ili kuboresha ubora wa picha za Satelaiti na kupata takwimu sahihi zaidi kutoka kwenye misheni za anga za juu.

Kwa kutumia algorithimu za kina za kujifunza (deep learning), wataalamu wanaweza kufanikisha mambo yafuatayo:

1_ Kuinua ubora wa picha, kuzifanya ziwe safi na zenye maelezo ya kina zaidi.

2_ Kutambua mabadiliko ya mazingira, harakati za magari au watu, na ujenzi mpya kwa usahihi mkubwa.

3_ Kuchakata data kwa wakati halisi kwa kutumia AI kwenye Satelaiti yenyewe, bila hitaji la kutuma taarifa zote duniani.

Hatua hii ni sehemu ya mkakati wa Iran wa kujitegemea katika sekta ya anga na teknolojia, ikilenga matumizi katika:

1.Kilimo na usimamizi wa maji.

2.Ulinzi na ufuatiliaji wa mpaka.

3.Utabiri wa hali ya hewa na maafa ya asili.

Wachambuzi wanasema kuwa hatua hii inaweza kuongeza uwezo wa Iran katika usalama wa kitaifa, usalama wa chakula, na uchunguzi wa hali ya mazingira, sambamba na kuipa nafasi ya kushindana katika teknolojia ya anga kimataifa.