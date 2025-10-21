Meja Jenerali Pakpour: Iwapo Iran Itashambuliwa, Tutaanzisha Kuzimu Dhidi ya Adui

Kulingana na shirika la habari la Abna, mkutano ulifanyika kati ya Qasim al-Araji, Mshauri wa Usalama wa Taifa wa Iraq, na ujumbe wake na Kamanda Mkuu wa IRGC, Meja Jenerali Mohammad Pakpour.

Katika mkutano huo, Qasim al-Araji alimfikishia Meja Jenerali Pakpour salamu na matakwa mema kutoka kwa Rais na Waziri Mkuu wa Iraq na kusisitiza dhamira ya Iraq kutekeleza makubaliano ya usalama na Iran.

Akisema kuwa "usalama wa Iran ni usalama wa Iraq," alikataa kwa dhati matumizi mabaya yoyote ya ardhi ya Iraq dhidi ya Iran na kutangaza kuundwa kwa kamati ya pamoja ya kusimamia utekelezaji wa mkataba wa usalama kati ya nchi hizo mbili na kuzuia harakati zozote haramu.

Al-Araji pia alitaja usitishaji vita wa hivi karibuni huko Gaza na, akielezea kutoaminiana kwake kwa utawala wa Kizayuni, aliona uwezekano wa kukiukwa kwa usitishaji vita huo kuwa mkubwa, akisisitiza: "Umoja wa nchi za eneo ni ufunguo wa kuanzisha utulivu na utulivu." Katika vita vya siku 12 vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, adui alitarajia taifa la Iran litaasi dhidi ya mfumo wao, lakini taifa la Iran, kwa mshikamano wa kitaifa, lilionyesha utii wake kwa kanuni za mapinduzi.

Meja Jenerali Pakpour pia aliukaribisha ujumbe wa Iraq, aliona mkutano huu kuwa muhimu sana katika kipindi cha sasa cha Iraq, na akaonya: "Adui wa eneo wanatafuta kudhoofisha umoja wa ndani wa nchi." Katika vita vya siku 12, utawala wa Kizayuni ulinuia kuvuruga mshikamano wa kitaifa wa Iran kwa kuua makamanda na kuleta machafuko, lakini njama hii ilizimwa kutokana na busara ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi na umakini wa taifa.

Kamanda Mkuu wa IRGC, akizungumzia uwezo wa ulinzi wa Iran katika vita vya siku 12, alisema: "Adui alifikiri uwezo wetu wa makombora utapungua katika siku za mwanzo, lakini tulifanya kazi kwa nguvu na ukali na kuharibu malengo yaliyokusudiwa kwa usahihi wa hali ya juu."

Pia alitangaza utayari kamili wa Iran kujibu kwa dhati shambulio lolote la siku zijazo na kusisitiza: "Tutaanzisha kuzimu dhidi ya adui."

Brigedia Jenerali Mohammad Pakpour, akishukuru hatua za Iraq katika kudhibiti vikundi pinzani wakati wa vita vya siku 12, alitaka utekelezaji kamili wa makubaliano ya usalama na kupelekwa kwa kamati ya uwanjani kusimamia maeneo ya mpakani na kusisitiza: "Vikundi hivi ni tishio kwa usalama wa nchi zote mbili na lazima vizuiwe kwa ushirikiano wa pamoja."

Qasim al-Araji, kwa kujibu, alisisitiza tena dhamira ya Iraq kuzuia hatua yoyote dhidi ya usalama wa Iran kutoka ardhi yake na akasema: "Hatukuruhusu vikundi pinzani kufanya harakati zozote wakati wa vita vya siku 12, na tutazuia kwa dhati katika siku zijazo pia."

Mwishowe, pande zote mbili zilionyesha umuhimu wa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kutekeleza makubaliano ya pande mbili, na mamlaka ya Iraq ilisisitiza utii wao wa kimaadili na kisiasa kwa ahadi na Iran.