Mwitikio Mkubwa wa Kauli za Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu Duniani: “Kiongozi wa Iran amwambia Trump: Endelea Kuota!”

Kauli ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, aliyomtaja Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuwa ni “mwenye kuota ndoto” kuhusu madai ya kuharibu tasnia ya nyuklia ya Iran, imepata mwangwi mkubwa katika vyombo vya habari vya kimataifa na vya kikanda.

Kiongozi wa Mapinduzi alitoa kauli hiyo Jumatatu, Oktoba 20, 2025 (28 Mehr 1404) katika kikao na mashujaa wa michezo mbalimbali na washindi wa medali za kimataifa za elimu na sayansi.

Kauli ya Kiongozi wa Mapinduzi

Ayatollah Khamenei, akimjibu Trump, amesema: “Uliota kuwa umeangamiza nguvu za nyuklia za Iran - basi endelea kuota!”

Kauli hii iliripotiwa kwa upana na vyombo vingi vya habari duniani.

Mwitikio wa Vyombo vya Habari vya Kimataifa

Reuters (Uingereza)

Chini ya kichwa cha habari: “Khamenei amwambia Trump: Endelea Kuota!”

iliandika kuwa Kiongozi Mkuu wa Iran ameyaita madai ya Trump kuhusu kuharibu tasnia ya nyuklia ya Iran kuwa “ya uongo na yasiyo na msingi.”

Pia iliripoti kuwa Khamenei alikataa pendekezo la Trump la kufufua mazungumzo, akisema:

“Trump anajivuna kuwa ni mfanyabiashara, lakini ikiwa makubaliano yanalazimishwa na matokeo yake yamepangwa kabla, hiyo si biashara - bali ni kulazimisha na unyanyasaji.”

The Times of Israel

Gazeti hili la Kizayuni liliandika: “Khamenei amwambia Trump kuwa anaweza tu ‘kuota’ kuwa ameharibu uwezo wa nyuklia wa Iran.”

The Hindu (India)

Tovuti ya gazeti hili mashuhuri la India iliripoti kuwa Kiongozi wa Iran alikataa madai ya Marekani kwamba imebomoa mitambo ya nyuklia ya Iran, na kunukuu kauli yake: “Rais wa Marekani anasema kwa majivuno kuwa ameishambulia tasnia ya nyuklia ya Iran - sawa, basi endelea kuota!”

i24News (Israel)

Kituo hiki cha habari kinachorusha matangazo kutoka ardhi za Palestina zinazokaliwa kilisema kuwa Ayatollah Khamenei alimdhalilisha Trump kwa kumwambia “endelea na ndoto zako.”

Kituo hicho kiliongeza kuwa Iran ilikiri kupata hasara za kifedha, lakini ilisisitiza kuwa vituo vyake nyeti havikuathirika na kuwa shughuli za nyuklia zinaendelea bila kusimama.

Al-Arabiya (Saudi Arabia)

Televisheni hii ya Kisaudi ilitafsiri matamshi hayo kama kuongezeka kwa mvutano kati ya Tehran na Washington, ikisema kuwa kauli hiyo inaweza kufanya mazungumzo ya kidiplomasia kuwa magumu zaidi.

Pia ilinukuu sehemu nyingine ya hotuba ya Kiongozi wa Mapinduzi aliyosisitiza kuwa: “Taifa la Iran halitarudi nyuma mbele ya shinikizo.”

Al-Monitor (Marekani)

Tovuti hii ya Marekani iliandika: “Khamenei amwambia Trump: Endelea Kuota kuhusu kuharibu mitambo ya nyuklia ya Iran.”

Na ikaeleza kuwa matamshi hayo yanaashiria msimamo thabiti zaidi wa Tehran dhidi ya Marekani na kutokuamini tena ahadi za Washington.

Kwa ujumla:

Vyombo vingi vya habari vya Magharibi vimechambua hotuba ya Kiongozi wa Mapinduzi kama uthibitisho wa kuendelea kwa sera ya “muqawama” (mashikamano na upinzani) na msimamo wa kutokutegemea Marekani.

Mwitikio huu unaonesha kuwa Iran inaendelea kudai heshima, uhuru, na haki ya kujitegemea katika nyanja zote, ikiwemo sekta ya nyuklia.