Scott Ritter: Iran Yailazimisha Israel Kusitisha Vita vya Siku 12 kwa Teknolojia ya Juu ya Makombora

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ritter aliiambia televisheni ya Al-Mayadeen kwamba: “Israel ilianza vita, lakini Iran ndiyo iliyemaliza kwa kuadhibu utawala wa Kizayuni mwishoni mwa siku 12 za mapigano.”

Mashaka Kuhusu Madai ya Israel

Ritter alizungumzia madai ya viongozi wa Tel Aviv kwamba waliharibu vituo vya uzinduzi wa makombora ya Iran: “Waisraeli wanadai mashambulizi yao yalifanikiwa, lakini serikali ya Iran haijathibitisha hilo. Hivyo, hadi Iran yenyewe ikiri, madai hayo hayawezi kuaminika.”

Akaongeza kuwa:

“Israel ilifanya shambulizi la ghafla ikitumia mbinu za siri ili kudhoofisha uongozi wa Iran na uwezo wake wa kijeshi, lakini hatimaye Iran ilifanikiwa kurejesha udhibiti na kulipiza kisasi. Tehran iliweza kuhifadhi na hata kuboresha teknolojia ya makombora yake ya balistiki, ikijumuisha makombora ya kasi ya sauti (hypersonic) na silaha za udanganyifu.”

Kushindwa kwa Mfumo wa Ulinzi wa Israel

Mpelelezi huyo wa zamani wa Umoja wa Mataifa alisema: “Mfumo wa ulinzi wa makombora wa Israel, hata baada ya kuimarishwa na Marekani, ulishindwa kukabiliana na makombora ya Iran. Katika kipindi cha siku 12, makombora ya Iran yalifanikiwa kupenya tabaka kadhaa za ulinzi wa anga wa Israel.”

Ujanja wa Mashambulizi ya Iran

Ritter alifafanua kuwa: “Iran ilipanga mashambulizi yake ya awali kama majaribio ili kutambua udhaifu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel. Baada ya kutathmini matokeo, walibadilisha mbinu na kuboresha mfumo wa uongozaji wa makombora yao.”

Akaendelea kusema: “Hii ilikuwa ni vita ya kiintelijensia iliyopangwa vizuri. Wairani walitumia kila shambulizi kukusanya taarifa mpya kuhusu muda wa uanzishaji wa rada, umbali wa ufuatiliaji na utendaji wa mifumo ya ulinzi ya Israel - kisha wakaendelea kurekebisha mashambulizi yao kulingana na matokeo hayo.”

Malengo ya Kistratejia na Kushindwa kwa Kamari ya Tel Aviv

Kwa mujibu wa Ritter, “Lengo la Israel lilikuwa ni kuondoa uongozi wa kijeshi wa Iran na kuleta machafuko katika mfumo wa amri ya kijeshi, ili kuilazimisha Iran ikubali kushindwa. Lakini Iran ilikuwa tayari kwa vita vya muda mrefu na ilipanga mashambulizi ya balistiki kwa usahihi mkubwa yaliyovunja kabisa mfumo wa ulinzi wa Israel.”

Akaongeza: “Kamari ya Israel ya kutaka kuvuruga uongozi wa Iran ilishindikana. Mara tu Iran iliporejesha udhibiti, vita viligeuka kuwa vya kuchosha (frustrating war) kwa Israel.”

Israel Yaomba Kusitishwa kwa Mapigano

Ritter alisema: “Waisraeli walitambua kuwa kama vita vingeendelea, uwezo wao wa kujihami ungepungua huku Iran ikiendelea kushambulia. Hivyo, nguvu zilianza kupindukia upande wa Iran, jambo lililosababisha Israel kutafuta kusitisha mapigano ili kuepuka hasara kubwa zaidi.”

Mashambulizi Sahihi na Yenye Lengo Maalum

Mchambuzi huyo wa Marekani aliongeza: “Kila shambulizi la Iran lilikuwa na lengo maalum; si kwa uharibifu wa kiholela. Iran ilitumia mchanganyiko wa mifumo tofauti ya silaha ili kuvuka ulinzi wa tabaka nyingi wa Israel huku ikikusanya taarifa muhimu kuhusu rada na mifumo ya ufuatiliaji ya adui.”

Akaendelea:

“Iran ilitumia idadi kubwa ya ndege zisizo na rubani (drones) kuzidisha kazi ya rada za Israel, jambo lililoruhusu makombora ya balistiki kupenya. Hii inaonyesha kuwa kila shambulizi lilikuwa sehemu ya mpango wa kijeshi ulioandaliwa kwa uangalifu mkubwa.”

Shambulizi Dhidi ya Taasisi ya Weizmann

Ritter alizungumzia shambulizi la Iran kwenye Taasis ya Weizmann: “Kituo hicho ni mojawapo ya taasisi muhimu za kisayansi na viwandani za Israel. Shambulizi dhidi yake lilikuwa jibu kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya Iran.”

Akaongeza kuwa: “Israel iliwalenga makamanda wa kijeshi na kijasusi wa Iran ili kuleta machafuko ya kisiasa nchini humo. Hata hivyo, Iran ilijibu kwa kulenga vituo vya kijasusi na usalama vya Israel, ikionyesha kwamba kila shambulizi la adui litapata jibu sawia.”

Ritter alisema Iran iliepuka kulenga raia na ilizingatia tu malengo ya kijeshi, akisisitiza kuwa kampeni ya Iran ilikuwa “imepangwa kwa usahihi na kwa umakini mkubwa.”

Shambulizi la Mwisho na Ujumbe wa Iran

Akamalizia kwa kusema: “Iran ilitangaza wazi kuwa Israel ndiyo iliyoanzisha vita, hivyo ni haki kwa Iran kumaliza kwa shambulizi la mwisho. Shambulizi la mwisho dhidi ya Be’er Sheva lilikuwa na ujumbe wa wazi — kuwa iwapo Israel itaendelea na uchokozi, itaadhibiwa kwa ukali zaidi.”

Ritter alihitimisha: “Ujumbe wa Iran ulikuwa wazi: kama Israel inataka kuepuka kuongezeka kwa vita na adhabu kali zaidi, lazima izingatie makubaliano ya kusitisha vita na kuacha ujasiri wa kijeshi.”