Wapalestina 386 Wameuawa Baada ya Kusitisha Mapigano Huko Gaza

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Nashra, Ofisi ya Vyombo vya Habari ya Serikali ya Gaza ilitangaza kwamba jeshi la utawala wa Kizayuni limefanya ukiukaji 738 wa usitishaji mapigano katika siku 60 zilizopita, jambo ambalo limefanya Ukanda wa Gaza ukae chini ya "kuzingirwa kunakokaba."

Ofisi hiyo ilisisitiza kwamba kiwango cha kufuata vifungu vya kibinadamu vya makubaliano hakijazidi asilimia 38, na ilisema kwamba uvamizi wa Kizayuni katika sekta ya usalama na kijeshi umesababisha kuuawa kwa Wapalestina 386 na kujeruhiwa kwa wengine 980, pamoja na Wasiyoni kufanya matukio 43 ya kukamatwa kinyume cha sheria ndani ya Ukanda wa Gaza.

Kulingana na taarifa hiyo, ni malori 315 tu ya mafuta kati ya malori 3,000 ambayo yalitarajiwa kuingia Gaza ndiyo yaliyoingia, ambayo ni wastani wa malori 5 kwa siku kati ya malori 50 yaliyokubaliwa.