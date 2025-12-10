Wanajeshi 8,000 wa zamani wa Syria Wanatekwa Katika Magereza ya Julani

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Al-Maalouma, Samahir Al-Khatib, mtaalam wa masuala ya Mashariki ya Kati, alisisitiza kwamba njia ambayo Syria inaifuata chini ya utawala wa Julani na kwa msaada wa nje, ni hatari.

Aliongeza: "Tunashuhudia kuendelea kwa vitendo vya uchokozi na vizuizi visivyo na sababu nchini Syria, hali ambayo imelifanya nchi hii kuwa uwanja wa kugawanya maeneo ya ushawishi kati ya pande za kimataifa."

Al-Khatib alifafanua: "Utawala wa Julani, pamoja na fikra zake za kibaguzi, umezidisha migawanyiko ya ndani nchini Syria na kuunda mpango mpya wa mgawanyiko kwa nchi hii kwa mikono ya Israel. Zaidi ya wanajeshi 8,000 wa zamani wa Syria wako katika magereza ya Julani."

Alisema: "Katika siku zijazo, tutashuhudia kuongezeka kwa harakati za watu, na hatua hii hatari sana inaweza kuiweka Syria katika hali isiyoweza kurekebishwa."