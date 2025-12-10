Naeini: Adui Anataka Kutumia Mafanikio Yetu ya UAV

Brigedia Jenerali Ali Mohammad Naeini, Msemaji wa IRGC, akizungumza na mwandishi wa habari wa Shirika la Habari la Mehr kujibu kuchapishwa kwa picha za nakala ya Amerika ya ndege isiyo na rubani ya Irani ya Shahed-136, alisema: "Mafanikio ambayo Jamhuri ya Kiislamu imepata kutokana na nguvu yake ya ndani na nguvu ya vijana si kauli mbiu tu, na kwa vitendo yamejidhihirisha katika vita vya hivi karibuni. Wakati ndege yetu isiyo na rubani inapopenya safu mbalimbali za ulinzi wa anga, inapita mita 2000 ndani ya eneo karibu na 'Iron Dome', haiwezekani kufuatiliwa, na inapiga shabaha yake kwa usahihi na uaminifu; hii inamaanisha tumefikia mafanikio ya ajabu na ya kushangaza ambayo yamestaajabisha ulimwengu."

Aliongeza katika muktadha huu: "Kwa utawala wa Kizayuni, swali ni jinsi gani hawawezi kujikinga dhidi ya mashambulizi yetu ya makombora."

Msemaji wa IRGC alibainisha: "Wakati tunapofyatua kombora katika moja ya mawimbi 22 na hawawezi kulinasa na kombora hilo linapiga shabaha inayokusudiwa kwa usahihi na lina nguvu kubwa ya uharibifu, inamaanisha kwamba adui, pamoja na mali zake zote za kiteknolojia na teknolojia za hali ya juu sana katika nyanja za UAV, makombora, anga na ulinzi wa anga, alikuwa na mpangilio uliopangwa dhidi yetu, ambao walikuwa wameufanya mazoezi kwa umoja, lakini walishindwa."

Msemaji wa IRGC kisha aligusia toleo la ndege isiyo na rubani ya Irani iliyonakiliwa na Amerika na kusema: "Adui alikiri kushindwa kwake kabisa, lakini ni kawaida kwa adui kutaka kuona jinsi mafanikio haya yalivyopatikana na kutumia mafanikio haya ya Jamhuri ya Kiislamu."