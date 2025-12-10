Katz: Tutasalia katika Maeneo ya Mipaka ya Lebanon na Syria

Kulingana na Shirika la Habari la Abna, likinukuu Russia Al-Youm, Waziri wa Vita wa utawala wa Kizayuni, Israel Katz, wakati wa ziara yake katika Mkoa wa Kaskazini, alidai kwamba jeshi la utawala huo lazima libaki katika maeneo ya mpaka wa kusini mwa Lebanon na kwenye Milima ya Golan inayokaliwa ya Syria kama maeneo bafa (buffer zones).

Matamko haya ya Katz yanaonyesha kuendelea kwa sera za uvamizi za utawala wa Kizayuni kuelekea maeneo ya Lebanon na Syria.

Inafaa kutajwa kwamba utawala wa Kizayuni ulipanua maeneo unayodhibiti katika kusini mwa Syria baada ya kupinduliwa kwa utawala wa Bashar al-Assad nchini humo.

Pia umetekwa pointi tano muhimu kusini mwa Lebanon.

Hapo awali, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni pia alisema: "Tutajitahidi kuzuia tishio lolote na hatutaruhusu ujenzi upya wa uwezo wa kijeshi huko Gaza au wa Hezbollah nchini Lebanon."

Netanyahu alisema: "Tutasalia Syria."