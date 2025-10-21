Libya yageuka kuwa kitovu cha uhalifu wa kimataifa wa mipakani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ripoti ya kimataifa iliyochapishwa na tovuti ya Arab News imeonya kuwa Libya imekuwa kitovu cha mtandao wa uhalifu wa kimataifa wa kuvuka mipaka, hali iliyogeuza eneo la Sahel barani Afrika kutoka kuwa uwanja wa migogoro ya kibinadamu hadi kuwa mfumo tata wa kihalifu unaounganisha biashara za binadamu, dawa za kulevya, dhahabu na silaha.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, zaidi ya nusu ya vifo vinavyotokana na misimamo mikali yenye vurugu duniani vinatokea katika ukanda wa Sahel, jambo linaloashiria si tu kuenea kwa itikadi za kigaidi, bali pia kuibuka kwa uchumi sambamba unaoendeshwa na shughuli haramu, ambao umechukua nafasi ya dola na kuunda upya mifumo ya utawala wa ndani.

Ripoti hiyo imeeleza kuwa kutokuwepo kwa utulivu wa kisiasa na kiusalama nchini Libya kumesababisha nchi hiyo kuwa njia kuu ya kupitisha silaha na bidhaa haramu kutoka kusini mwa Afrika kuelekea Bahari ya Mediterania. Barabara ya kaskazini sasa imekuwa njia kuu ya uhalifu wa kimataifa inayounganisha ukanda wa Sahel na Ulaya.

Tangu kuporomoka kwa serikali ya Libya mwaka 2011, kilichosalia ni “eneo la kupita” linalodhibitiwa na mitandao ya magendo ya mipakani, ambayo imejipanga kwa ufanisi mkubwa na inaendeshwa kwa uwezo mkubwa wa kifedha na kijeshi, huku ikishirikiana na washirika wao katika Mali, Niger na Chad nje ya mfumo wa kisheria.

Mitandao ya ulanguzi wa binadamu nchini Libya imeelezewa kama mfano dhahiri wa mfumo huu wa kihalifu. Baadhi ya makundi haya yamekuwa yakitumia hata fedha za misaada ya Ulaya zinazokusudiwa kupambana na uhamiaji haramu kwa ajili ya kupanua ushawishi wao wa kiuchumi.

Pwani za magharibi mwa Libya zimekuwa eneo lisilo na sheria, ambapo hakuna mamlaka rasmi yenye uwezo wa kusimamia utawala. Katika mazingira haya, kutokuwepo kwa utulivu wa kisiasa kumekuwa rasilimali muhimu kwa magendo na uhalifu.

Uhalifu unaohusiana na Libya sasa hauhusiani tu na ulanguzi wa binadamu, bali pia umeenea hadi katika biashara ya kokeini, silaha na dhahabu, na hivyo kuunda mfumo wa kiuchumi wa kanda uliopangwa unaotumia njia moja kwa ajili ya kubadilishana bidhaa kulingana na mahitaji na viwango vya hatari.

Kuongezeka kwa kiasi kikubwa kwa kamatwa kwa kokeini katika miaka miwili iliyopita ni ishara ya upanuzi wa mitandao hii, ambayo sasa inaunganisha moja kwa moja ukanda wa Sahel na Bahari ya Mediterania, ikinufaika na udhaifu wa kimuundo na migawanyiko ya kisiasa nchini Libya.

Ripoti hiyo imekosoa sera za Umoja wa Ulaya, ikisema kuwa zimekuwa za juu juu na finyu, zenye kuangazia tu kusimamisha boti za wahamiaji, bila kuelewa asili tata ya tishio linalokua.

Mtazamo huo mwembamba wa kiusalama umeifanya Ulaya kuwa “mshiriki asiye na nguvu” mbele ya tishio changamano, ambalo halihusiani na uhamiaji pekee bali pia ufadhili wa ugaidi, biashara ya dawa za kulevya na utakatishaji fedha haramu — tishio linalopanuka katika eneo moja linaloanzia Sahel hadi Mediterania.

Ripoti inahitimisha kwa kusisitiza kuwa kuenea kwa mitandao hii ya uhalifu kunahusiana moja kwa moja na kuendelea kwa mgogoro wa kisiasa nchini Libya, ambao umeigeuza nchi hiyo kuwa mkusanyiko wa maeneo yanayogombaniwa, na hivyo kuongeza hatari ya Libya kuwa chanzo cha kusambaza ukosefu wa utulivu hadi Ulaya.