Kulaaniwa Vikali Shambulio Dhidi ya Katibu Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu wa India katika Mkutano wa Maandamano Mjini Lucknow

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mkutano wa maandamano uliofanyika mjini Lucknow, uliitishwa na kundi la wanazuoni wa Kiislamu, waombolezaji na wawakilishi wa taasisi za kidini, kulaani shambulio lililomkumba Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalbe Jawad Naqvi, Imam wa Ijumaa wa Lucknow na Katibu Mkuu wa Majlis Ulama-e-Hind (Baraza la Wanazuoni wa Kiislamu wa India).

Lengo la mkutano huo lilikuwa ni kulaani shambulio hilo, na kuitaka serikali pamoja na vyombo vya usalama kuchunguza tukio hilo kwa umakini na kuwakamata wahusika haraka iwezekanavyo. Washiriki pia walisisitiza umuhimu wa kumaliza uporaji na uvamizi wa ardhi za wakfu katika eneo la Abbas Bagh.

Hujjatul-Islam Tasneem Mahdi Zaidi Puri, mhubiri mashuhuri wa India, alieleza masikitiko yake juu ya kimya cha baadhi ya wasimamizi wa mali za wakfu, akisema:

“Sayyid Kalbe Jawad amejitolea kwa miaka mingi kulinda na kutetea mali za wakfu, lakini ni jambo la kusikitisha kuona baadhi ya viongozi hawakutoa hata tamko la kulaani shambulio hili.”

Aliongeza kuwa ukimya huu unaonyesha kutowajibika kidini na kijamii.

Kwa upande wake, Hujjatul-Islam Mashahid Alam Rizvi, mwanachuoni na mtafiti wa masuala ya dini, alisisitiza sifa za kipekee za uongozi wa Sayyid Kalbe Jawad, akisema:

“Uongozi wa jamii ya Kiislamu unahitaji uchamungu, uhuru wa mawazo, na moyo wa kujitolea – sifa zote hizi zinapatikana ndani ya Hujjatul-Islam Kalbe Jawad.”

Alisema kuwa shambulio hilo ni jaribio la kudhoofisha kiongozi mwenye ushawishi mkubwa wa kidini na kijamii.

Hujjatul-Islam Muhammad Miyan Abidi Qummi, mhubiri na mwanaharakati wa kitamaduni, alisema kuwa tukio hilo halikumlenga mtu binafsi pekee, bali ni shambulio dhidi ya harakati nzima ya kuhuisha na kulinda mali za wakfu za Kiislamu.

“Lengo kuu la mashambulio kama haya,” alisema, “ni kudhoofisha harakati ya ulinzi wa wakfu na kunyamazisha sauti ya wanaotetea haki.”

Hujjatul-Islam Akram Nadwi, mwanazuoni wa India, alisisitiza juu ya umoja na mshikamano wa Umma wa Kiislamu, akisema:

“Sasa ni wakati wa kusimama pamoja dhidi ya dhuluma. Hujjatul-Islam Kalbe Jawad ni alama ya mapambano haya, na tunapaswa kuungana chini ya uongozi wake.”

Alitoa wito kwa Waislamu wote kuchukua msimamo thabiti dhidi ya vitendo vya uonevu na udhalimu.

Hujjatul-Islam Raza Hussain Rizvi, mwanachama wa Kamati ya Wakfu wa Kishia, alionya kwamba kama vyombo vya usalama vitashindwa kuchukua hatua za haki na kuzuia uvamizi wa ardhi za wakfu, maandamano yajayo yatakuwa makubwa na yenye nguvu zaidi katika eneo la Abbas Bagh.

Alisisitiza kwamba ni wajibu wa polisi kuwakamata wahusika wa shambulio hilo mara moja.

Mwisho wa mkutano huo, Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalbe Jawad Naqvi aliwashukuru wanazuoni, waombolezaji na viongozi wa taasisi za kidini waliounga mkono harakati za kutetea wakfu, na akatoa wito wa kushiriki kikamilifu katika harakati ya kulinda mali za Kiislamu.

“Wale wanaokwepa wajibu huu wa kijamii na kidini,” alisema, “watatengwa na umma kwa kawaida.”

Aidha, alihimiza jamii ya Kiislamu kusimama imara dhidi ya dhuluma na uvunjaji wa thamani za kidini.

Mkutano huo ulimalizika kwa taarifa rasmi ya pamoja, ambayo ililaani tena kwa ukali shambulio dhidi ya Sayyid Kalbe Jawad Naqvi, na kuitaka serikali ya India na vyombo vya usalama kushughulikia kesi hiyo kwa ukamilifu na umakini, ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie katika siku zijazo.