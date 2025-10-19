Hamas: Hatuna Azma ya Kushiriki katika Mipango ya Utawala wa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al Jazeera, Hazem Qassem, Msemaji wa harakati ya Hamas huko Gaza, alitangaza kwamba harakati hiyo haina azma ya kushiriki katika mipango ya kiutawala inayohusiana na utawala wa Gaza, lakini inataka kuharakishwa kwa kuundwa kwa Kamati ya Msaada wa Jamii ili kuchukua udhibiti wa masuala huko Gaza.

Alisisitiza kuwa taasisi za serikali za Gaza zitaendelea na shughuli zao hadi Kamati ya Msaada wa Jamii itakapochukua udhibiti wa hali hiyo.

Hazem Qassem aliongeza: "Awamu ya pili ya makubaliano ya usitishaji vita ya Gaza ni awamu ngumu inayohitaji makubaliano ya kitaifa."

Alizungumzia hatua zilizochukuliwa kulingana na msimamo wa kitaifa na kuongeza: "Mazungumzo yanayoendelea ni uthibitisho wa hali ya muda ya uwepo wa Israeli huko Gaza, ambayo pia imetajwa katika makubaliano. Hamas itafuatilia suala hili na waombelezaji na nchi wadhamini wa makubaliano hayo, na wakati huo huo inasisitiza haki yake halali ya kupinga wavamizi katika ardhi ya Palestina kwa njia zinazofaa."