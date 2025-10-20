Sánchez: Tunataka Kuendelea kwa Usitishaji Mapigano na Kutuma Misaada ya Kibinadamu Gaza

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Al Jazeera, Pedro Sánchez, Waziri Mkuu wa Uhispania, alitangaza leo Jumatatu: Tunataka kuendelea kwa usitishaji mapigano na kutuma misaada ya kibinadamu Gaza.

Waziri Mkuu wa Uhispania aliendelea katika suala hili: Tunasisitiza umuhimu wa kuelekea kwenye suluhisho la amani kati ya Israeli na Palestina.

Inafaa kutajwa kuwa Pedro Sánchez, Waziri Mkuu wa Uhispania, katika misimamo yake ya hivi karibuni, amesisitiza umuhimu wa kufuatilia uhalifu uliofanywa (na utawala wa Kizayuni) wakati wa mauaji ya kimbari huko Gaza.

Hii inakuja wakati ambapo utawala wa Kizayuni jana ulishambulia kwa mabomu angalau maeneo 100 katika Ukanda wa Gaza kwa visingizio tofauti.

Avichay Adraee, msemaji wa jeshi la utawala wa Kizayuni, pia alidai kwamba baada ya mashambulizi yaliyotajwa, wanajeshi wa utawala huo wataendelea kutekeleza usitishaji mapigano. Pia, gazeti la Kizayuni la "Israel Hayom" lilidai kwamba iliamuliwa kuwa mchakato wa kuingiza misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza utaanza tena leo.