Mijadala Kuu Kati ya Mawaziri wa Mambo ya Nje wa Urusi na Amerika

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la RIA Novosti, Sergey Ryabkov, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, alitangaza leo Jumatatu katika hotuba yake: Lavrov na Rubio (mawaziri wa mambo ya nje wa Urusi na Amerika) watazungumza kwa simu hivi karibuni.

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi aliendelea katika suala hili: Hali inayozunguka Ukraine itakuwa kiini cha mazungumzo ya Lavrov na Rubio. Ajenda ya nchi mbili ya uhusiano kati ya Urusi na Amerika, ikiwa ni pamoja na masuala ya kiuchumi, itakuwa katika kiini cha mawasiliano ya Lavrov na Rubio.

Sergey Ryabkov kisha akaongeza: Bado hakuna makubaliano juu ya mahali na wakati wa mkutano kati ya Lavrov na Rubio. Mawasiliano na Marekani yanaendelea kupitia njia mbalimbali. Tarehe na mahali pa mazungumzo kati ya Urusi na Marekani kuhusu masuala yanayosababisha mvutano wa nchi mbili bado hayajakubaliwa hadi sasa.