Urusi: Tunakaribisha Makubaliano ya Kusitisha Mapigano Kati ya Afghanistan na Pakistan

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la RIA Novosti, Maria Zakharova, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, alitangaza leo katika hotuba yake: Tunakaribisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Afghanistan na Pakistan.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi aliendelea katika suala hili: Moscow inakaribisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Afghanistan na Pakistan. Utayari wa Afghanistan na Pakistan kwa mazungumzo na kutatua tofauti kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia ni msingi wa kudumisha amani kati ya nchi hizi mbili rafiki na ni sababu muhimu katika kuhakikisha usalama wa kikanda.

Kisha Maria Zakharova aliongeza: Moscow inazitaka Kabul na Islamabad kupanua ushirikiano wao, ikiwa ni pamoja na katika uwanja wa kupambana na ugaidi.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilikuwa imetangaza hapo awali kwamba Pakistan na Afghanistan zilikubaliana juu ya kusitishwa kwa mapigano mara moja na kuanzishwa kwa usitishaji mapigano wakati wa duru ya kwanza ya mazungumzo huko Doha.

Kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, pande zote mbili pia zilikubaliana kufanya mikutano ya ufuatiliaji ili kuhakikisha mwendelezo wa usitishaji mapigano.

Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar ilielezea matumaini kwamba hatua hii itasaidia kupunguza mvutano katika mpaka kati ya nchi hizi mbili ndugu.