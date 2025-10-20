Umoja wa Ulaya Wakubali Kuondoa Uagizaji wa Gesi Kutoka Urusi

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuu Reuters, Baraza la Umoja wa Ulaya lilitangaza kwamba mawaziri wa nishati wa umoja huo waliunga mkono pendekezo la kuondoa hatua kwa hatua uagizaji wa mafuta na gesi ya Urusi katika umoja huo hadi Januari 2028.

Mawaziri wa Ulaya, katika mkutano huko Luxembourg, walipitisha mipango ambayo kulingana nayo, mikataba mipya ya uagizaji wa gesi ya Urusi itafutwa kuanzia Januari 2026, mikataba ya muda mfupi ya sasa kuanzia Juni 2026, na mikataba ya muda mrefu mnamo Januari 2028.

Sheria hii bado si ya mwisho, na nchi za EU zinapaswa kujadiliana juu ya sheria za mwisho na Bunge la Ulaya, ambalo bado linajadili msimamo wake.

Umoja wa Ulaya unakusudia kuondoa uagizaji wa nishati ya Urusi kwa lengo la kunyima Kremlin mapato kutokana na mauzo ya nishati kwa ajili ya kufadhili vita vya Ukraine.

Urusi kwa sasa inasambaza asilimia 12 ya uagizaji wa gesi wa Umoja wa Ulaya. Kabla ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022, takwimu hii ilikuwa karibu asilimia 45. Hungary, Ufaransa na Ubelgiji ni miongoni mwa nchi ambazo bado zinapokea gesi ya Urusi.

Tume ya Ulaya imetengeneza mapendekezo haya kwa njia ambayo yanaweza kupitishwa licha ya upinzani wa awali wa Hungary na Slovakia (nchi mbili ambazo bado zinaagiza mafuta ya Urusi).