Majibu ya Hamas kwa Harakati Mpya za Tel Aviv Katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu kutoka Sputnik, Harakati ya Muqawama wa Kiislamu Hamas imetoa taarifa ikitangaza kuwa kupitishwa kwa muswada mpya wa sheria katika Kamati ya Mambo ya Nje na Usalama ya Knesset ya utawala wa Kizayuni, ambao unawaruhusu walowezi kununua ardhi moja kwa moja katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa, ni uhalifu mpya unaokiuka hadhi ya kisheria ya Ukingo wa Magharibi kama eneo linalokaliwa.

Hamas imesisitiza katika taarifa hiyo kwamba hatua hii ya serikali ya uvamizi ni jaribio la kuweka ukweli mpya katika mfumo wa kuendeleza mipango ya kuufanya Ukingo wa Magharibi kuwa wa Kiyahudi na kuutwaa, na kwamba hatua zote za utawala wa Kizayuni za kuyahudisha eneo hili na Quds (Yerusalemu) na kuwafukuza wakazi wake ni batili na haramu, na hazitawahi kubadilisha ukweli wa Kipalestina wa ardhi hii na haki ya watu wa Palestina juu yake.

Harakati hiyo imetoa wito kwa Umoja wa Kiarabu, Umoja wa Mataifa na taasisi zote za kimataifa kuchukua hatua za haraka na za kujenga ili kukabiliana na uchokozi huu na ukiukwaji wa wazi wa maazimio ya kimataifa kuhusiana na Ukingo wa Magharibi unaokaliwa, na kuilazimisha serikali ya kigaidi ya utawala wa Kizayuni kusitisha miradi ya makazi na uchokozi unaoendelea dhidi ya taifa, ardhi na maeneo matakatifu ya Palestina.