Idadi ya Mashahidi wa Mashambulio ya Utawala wa Kizayuni Kwenye Gaza Yafikia 69,785

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Abna, likinukuu kutoka Shirika la Habari la Shahab, Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza imetoa taarifa mpya ikitangaza takwimu za hivi punde za mashahidi na majeruhi wa mashambulio ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, mwaka jana hadi sasa.

Kulingana na tangazo la Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza, kutokana na mashambulio ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza, tangu Oktoba 7, 2023 hadi sasa, watu 69,785 wamefariki kama mashahidi.

Taasisi hii ya matibabu ya Palestina pia imeeleza kuwa idadi ya jumla ya majeruhi wa mashambulio ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita katika eneo hili dogo imefikia watu 170,965.

Wizara hiyo imetangaza kuwa katika saa 24 zilizopita, miili ya mashahidi 10 pia imepelekwa hospitalini. Watu 2 wamefariki hivi karibuni katika mashambulio ya utawala wa Kizayuni. Miili ya mashahidi 8 pia imetolewa kutoka chini ya vifusi.

Bado kuna maelfu ya watu wengine ambao hawajulikani waliko na wapo chini ya vifusi katika Ukanda wa Gaza.

Tangu kusitishwa kwa mapigano mnamo Oktoba 11, 2025, hadi sasa, watu 347 wamefariki kama mashahidi na wengine 889 wamejeruhiwa. Pia, katika kipindi hiki, miili ya mashahidi 596 imetolewa kutoka chini ya vifusi.